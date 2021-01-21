Цена на нефть снова падает из-за коронавируса, в частности из-за появления нового штамма в Британии и локальные вспышки заболевания в Китае. Что делать в такой ситуации инвесторам?

Китай вторая страна в мире по количеству потребления нефти. Именно поэтому новости об очередных вспышки коронавируса в стране негативно повлияли на показатели черного золота на биржах.

Нефть Brent после своего недавнего максимума потеряла в цене 1,2%, до чуть более 55 долларов за баррель. Нефть WTI упала в цене на 0,8% до почти 52 долларов за баррель.

Как реагировать инвесторам на колебания нефти и когда стоит ожидать роста стоимости фьючерсов, Финансы 24 спросили у эксперта компании Forex Club.

Актуально Локдаун – время для инвестиций: как зарабатывать в условиях коронакризы

Что прогнозируют эксперты

Ситуация на рынке нефти имеет неопределенный характер, рассказывает Виктор Таран, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ. Несмотря на то, что фактически с ноября цена марки Brent растет, влияние негативных факторов остается весьма значительным.

На этом фоне мы ожидаем продолжения постепенного роста стоимости нефти. Однако даже незначительные негативные факторы могут приводить к достаточно серьезным временным снижением котировок,

– уверен трейдер.

Что влияет на цену нефти?

Факторы для падения цены:

На стоимость нефти негативно влияет пандемия коронавируса, которая серьезно тормозит мировую экономику и снижает спрос на нефть.

Неопределенности в ситуацию на финансовых рынках в целом добавляет политическая ситуация в США.

Факторы для роста цены:

Началась вакцинация и постепенное восстановление экономики дают надежду на рост котировок в ближайшем будущем.

Также положительное влияние на котировки оказывает решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое было принято в начале 2021 года.

Стоит ли покупать нефть

По словам Виктора Тарана, нефть является привлекательным инструментом для вложения средств в это время.

На этом фоне инвесторам можно рекомендовать осторожно покупать нефть, например, марки Brent. В то же время следует быть готовым к высокой волатильности этого актива на фоне нестабильности в мировой экономике и значительного влияния пандемии,

– объясняет эксперт.

Как купить нефть онлайн

Чтобы вложить средства в нефть и не столкнуться с необходимостью физически ее где-то хранить можно купить CFD на нефть, например в торговой платформе Libertex от Forex Club. "Сделать это просто – нужно всего лишь открыть и пополнить торговый счет. После этого вы сможете в пару кликов приобрести контракты на нефть", – рассказывает Виктор Таран.

Советуем ознакомиться Будущее за технологиями: в какие компании стоит инвестировать уже сейчас

Стоит ли продавать активы нефти, которые уже есть в портфеле?

Если в вашем портфеле уже есть контракты на нефть, эксперты Forex Club рекомендуют продолжать держать их.

Рост котировок нефти в дальнейшем позволит вам получить прибыль, даже если в это время результат ваших инвестиций отрицательный,

– рассказал эксперт.

Поэтому, несмотря на падение стоимости нефти, паниковать не стоит. Специалисты советуют наоборот воспользоваться случаем и приобрести фьючерсы популярных брендов по заниженным ценам.