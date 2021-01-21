Что ждет рынок нефти в 2021: стоит ли инвестировать сейчас
Цена на нефть снова падает из-за коронавируса, в частности из-за появления нового штамма в Британии и локальные вспышки заболевания в Китае. Что делать в такой ситуации инвесторам?
Китай вторая страна в мире по количеству потребления нефти. Именно поэтому новости об очередных вспышки коронавируса в стране негативно повлияли на показатели черного золота на биржах.
Нефть Brent после своего недавнего максимума потеряла в цене 1,2%, до чуть более 55 долларов за баррель. Нефть WTI упала в цене на 0,8% до почти 52 долларов за баррель.
Как реагировать инвесторам на колебания нефти и когда стоит ожидать роста стоимости фьючерсов, Финансы 24 спросили у эксперта компании Forex Club.
Актуально Локдаун – время для инвестиций: как зарабатывать в условиях коронакризы
Что прогнозируют эксперты
Ситуация на рынке нефти имеет неопределенный характер, рассказывает Виктор Таран, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ. Несмотря на то, что фактически с ноября цена марки Brent растет, влияние негативных факторов остается весьма значительным.
На этом фоне мы ожидаем продолжения постепенного роста стоимости нефти. Однако даже незначительные негативные факторы могут приводить к достаточно серьезным временным снижением котировок,
– уверен трейдер.
Что влияет на цену нефти?
Факторы для падения цены:
- На стоимость нефти негативно влияет пандемия коронавируса, которая серьезно тормозит мировую экономику и снижает спрос на нефть.
- Неопределенности в ситуацию на финансовых рынках в целом добавляет политическая ситуация в США.
Факторы для роста цены:
- Началась вакцинация и постепенное восстановление экономики дают надежду на рост котировок в ближайшем будущем.
- Также положительное влияние на котировки оказывает решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое было принято в начале 2021 года.
Стоит ли покупать нефть
По словам Виктора Тарана, нефть является привлекательным инструментом для вложения средств в это время.
На этом фоне инвесторам можно рекомендовать осторожно покупать нефть, например, марки Brent. В то же время следует быть готовым к высокой волатильности этого актива на фоне нестабильности в мировой экономике и значительного влияния пандемии,
– объясняет эксперт.
Как купить нефть онлайн
Чтобы вложить средства в нефть и не столкнуться с необходимостью физически ее где-то хранить можно купить CFD на нефть, например в торговой платформе Libertex от Forex Club. "Сделать это просто – нужно всего лишь открыть и пополнить торговый счет. После этого вы сможете в пару кликов приобрести контракты на нефть", – рассказывает Виктор Таран.
Советуем ознакомиться Будущее за технологиями: в какие компании стоит инвестировать уже сейчас
Стоит ли продавать активы нефти, которые уже есть в портфеле?
Если в вашем портфеле уже есть контракты на нефть, эксперты Forex Club рекомендуют продолжать держать их.
Рост котировок нефти в дальнейшем позволит вам получить прибыль, даже если в это время результат ваших инвестиций отрицательный,
– рассказал эксперт.
Поэтому, несмотря на падение стоимости нефти, паниковать не стоит. Специалисты советуют наоборот воспользоваться случаем и приобрести фьючерсы популярных брендов по заниженным ценам.
Поделиться новостью