Попри коронакризу та карантинні обмеження, кількість інвестицій у технологічні проєкти б'є рекорди. У 2020 їх кількість зросла на 500 мільйонів доларів.

Розвиток сучасних технологій не стоїть на місці. Люди пересідають на електрокари та готуються до польотів у космос, а штучний інтелект вже давно не вважається чимось за межею фантастики.

І це лише крапля в морі у порівнянні з тим, що готують для нас вчені. Які технологічні проєкти очікують на нас вже найближчим часом та чи варто у них інвестувати, Фінанси 24 запитали у фахівця компанії Forex Club.

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Ч и варто інвестувати в технології в умовах кризи

Технологічні компанії є одними з найбільш популярних напрямків для інвестицій. У період кризи акції багатьох технологічних компаній показали себе набагато краще, ніж, наприклад, промислових або компаній авіаційної галузі, розповідає Олексій Задорожній, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ.

Наприклад, акції месенджера Slack з початку кризи, викликаної пандемією коронавірусу, виросли у 2 рази, з 20 до 40 доларів. Все тому що під час кризи цим месенджером почали користуватися більше людей. Ті, хто встиг вчасно вкластися в ці акції отримав хороший прибуток.

У кризові періоди варто звертати увагу на акції технологічних компаній, особливо тих, які можуть допомогти у вирішенні тих чи інших проблем, які виникають під час кризи,

– пояснює експерт.

Які компанії є найперспективніші

Олексій Задорожній виділяє ряд компанії, акції яких можуть принести інвесторам гарний прибуток. Зокрема, до числа перспективних можна віднести Apple, Google і Nvidia.

Apple недавно представила новий чіп власного виробництва – М1. Завдяки йому очікується, що комп'ютери компанії стануть більш продуктивними, що може позитивно позначитися на вартості акцій.

Google розвиває цілий ряд проєктів, серед яких можна виділити нові рекламні продукти, а також хмарні технології. Розширення рекламних можливостей і продуктової лінійки компанії може призвести до зростання вартості акцій.

Що стосується Nvidia – то вона може стати одним з найбільших постачальником мікрочіпів, якщо угода з Arm буде схвалена. А це також позитивно позначиться на її акціях.

Як почати інвестувати

Вкласти кошти в ці перспективні акції, а також в інші фінансові інструменти можна в торговій платформі Libertex. Ця платформа доступна у вигляді вебдодатку, а також додатків для операційних систем iOS і Android і дозволяє ефективно інвестувати ваші кошти і управляти ними, буквально не встаючи з дивана.

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Як мінімізувати ризики

Один з головних ризиків при інвестиціях – ризик отримання збитків. Щоб знизити ймовірність цього ризику варто розподілити свої кошти між кількома інструментами.

Якщо один з активів, в які ви інвестували, буде знижуватися, така стратегія дозволить знизити негативний вплив цього активу на ваш інвестиційний портфель,

– розповідає трейдер Олексій Задорожній.

Тож, майбутнє в будь-якому випадку за технологіями. І поки весь світ чекає на появу та розвиток деяких з них, ви можете вже почати заробляти на прогресі.

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