Що впливає на ціну нафти зараз

Економіст Олег Гетман розповів 24 Каналу, що головний фактор впливу на ринку нафти – торгові війни, які призведуть до "охолодження" економіки. Він наголосив, що це не лише його думка, й всіх провідних економістів.

Зверніть увагу Родовища залізної руди в Україні: де найбільші запаси копалин, які оцінюють в трильйони доларів

Олег Гетман Економіст Будь-яке охолодження економік великих країн провокує зменшення обсягів споживання викопного палива, як-от нафти та газу. І саме це прогнозують всі нафтові трейдери, а ціни нафти опустилася з 74 до 64 – 63 доларів за барель на світовому ринку, тоді як російська нафта Urals впала до 55 – 57 доларів за барель. Це дуже добрі новини для України, і погані для агресора.

Важливо! Нафта Brent та WTI – на шляху до найбільшого обвалу за місяць за понад 3 роки. За квітень 2025 року ціни на нафту впали на понад 15%.

Як торгові війни впливатимуть на ринок нафти у травні – червні

У ІІ кварталі торгові війни також будуть мати визначальний вплив на ринок нафти, а точніше їхнє посилення або послаблення. Олег Гетман виділив такі сценарії розвитку подій:

Якщо США залишать мита на рівні 10% та домовляться з більшістю країн щодо умов торгівлі, то ціни на нафту будуть коливатися в діапазоні від 60 до 70 доларів за барель.

та домовляться з більшістю країн щодо умов торгівлі, то ціни на нафту будуть коливатися в діапазоні від 60 до 70 доларів за барель. Якщо ж торгові війни будуть набирати оберті в, зокрема, через те, що США не зможуть домовитися з ЄС, Канадою або азійськими країнами щодо тарифів, то ситуація для світової економіки буде погіршуватися, а ціни на нафту – падати.

в, зокрема, через те, що США не зможуть домовитися з ЄС, Канадою або азійськими країнами щодо тарифів, то ситуація для світової економіки буде погіршуватися, а ціни на нафту – падати. Експерт наголосив, що навряд чи ціни на нафту суттєво зростуть в найближчі місяці.

Ще один фактор, але зараз менше впливає на ринок, це ОПЕК зі своїми планами щодо збільшення або зменшення видобутку нафти. Проте навіть група країн-експортерів зараз дуже мало впливає на ситуацію на тлі масштабних торгових воєн. Тож, найімовірніше, що нафта Brent буде коливатись в діапазоні від 55 до 65 до кінця 2025 року,

– пояснює Гетман.

Зверніть увагу! Цей прогноз побудований на базовому припущені, що торгова війна між США та Китаєм буде тривати, тоді як американцям в той чи інший спосіб вдасться домовитися щодо умов торгівлі з більшістю країн світу або вони залишать тариф на рівні 10%, який діє сьогодні. Це достатньо низький рівень мит, який не є критичним, а просто певним чином деформує ринки.

США та Китай вирішать питання торгівлі: як це вплине на нафту

Також Олег Гетман пояснив, чого можна очікувати, якщо США та Китаю все-таки вдасться досягти узгодити питання щодо торгівлі. На його думку, цей варіант є поганим для України, але позитивним для найбільших економік світу.

Тоді економіка знову почне зростати, торгівля відновиться, світова торгова угода знову буде діяти й нафта знову почне дорожчати невідомо до яких рівнів. Проте це досить малоймовірний сценарій, оскільки США – це головний антагоніст Китаю,

– резюмує він.

Нагадаємо! Експерти у Goldman Sachs у новому прогнозі вказали, що ціни на нафту будуть падати як до кінця 2025 року, так і в наступному. Вони очікують, що вартість нафти Brent буде коливатися на рівні 63 доларів за барель до кінця року, тоді як у наступному впаде до 58 доларів за барель.