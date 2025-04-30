Світові ціни на нафту сьогодні

У середу, 30 квітня, нафта продовжує дешевшати на ринку. Ба більше, еталонні бренди нафти на шляху до найбільшого обвалу за місяць за понад 3 роки. Наразі просідання цін на нафту за квітень становить понад 15%. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ринок нафти впливає глобальна торгова війна, яка підриває перспективи попиту на пальне у світі. Водночас побоювання щодо збільшення пропозиції також є фактором впливу. Крім того, бренди нафти Brent та WTI фіксують втрати третю торгову сесію поспіль до найнижчого рівня за два тижні.

Зверніть увагу! Ціни на нафту за минулий тиждень суттєво впали. На ринок впливали тарифні війни між США та Китаєм, критика Дональда Трампа щодо центрального банку США та його очільника, плани ОПЕК+ стосовно видобутку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Нафта Brent просіла в ціні на 72 центи або на 1,12%. Марка нафти торгується на рівні 63,53 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 70 центів або на 1,16%. Вартість американської нафти впала до 59,71 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: