Прогноз ціни на нафту

У Goldman Sachs очікують, що ціни на нафту будуть падати як до кінця поточного року, так і в наступному. Експерти вказали, що на ринок впливають ризики пов'язані з рецесією та збільшення пропозиції з боку ОПЕК+, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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До кінця 2025 року ціни на еталонні бренди нафти – Brent та WTI – будуть коливатися на рівні 63 долари та 59 доларів за барель. У 2026 році ціни на нафту, за прогнозом, можуть впасти до 58 доларів та 55 доларів за барель відповідно.

До теми! У понеділок, 21 квітня, еталонні бренди нафту різко впали в ціні. На ринок тисне митна політика США та побоювання щодо економічного зростання.

У банку очікують, що попит на нафту зросте лише на 300 тисяч барелів на день у 2025 році. Це дані з врахуванням глобальної торгової війни та прогнозу про слабке зростання. Крім того, з середини березня банк знизив прогноз зростання світового попиту в четвертому кварталі 2026 року на 900 тисяч барелів на добу через ескалацію торгової війни між США та Китаєм.

Нагадаємо, що раніше у США прогнозували, що попит на нафту у світі у 2025 році буде зростати найповільнішими темпами за 5 років. Тоді як в ОПЕК у новому прогнозі вказали зменшення попиту на нафту до кінця 2025 року.