Что влияет на цену нефти сейчас

Экономист Олег Гетман рассказал 24 Каналу, что главный фактор влияния на рынке нефти – торговые войны, которые приведут к "охлаждению" экономики. Он отметил, что это не только его мнение, и всех ведущих экономистов.

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Олег Гетман Экономист Любое охлаждение экономик крупных стран провоцирует уменьшение объемов потребления ископаемого топлива, например нефти и газа. И именно это прогнозируют все нефтяные трейдеры, а цены нефти опустилась с 74 до 64 – 63 долларов за баррель на мировом рынке, тогда как российская нефть Urals упала до 55 – 57 долларов за баррель. Это очень хорошие новости для Украины, и плохие для агрессора.

Важно! Нефть Brent и WTI – на пути к крупнейшему обвалу за месяц за более чем 3 года. За апрель 2025 года цены на нефть упали более чем на 15%.

Как торговые войны будут влиять на рынок нефти в мае – июне

Во II квартале торговые войны также будут иметь определяющее влияние на рынок нефти, а точнее их усиление или ослабление. Олег Гетман выделил следующие сценарии развития событий:

Если США оставят пошлины на уровне 10% и договорятся с большинством стран об условиях торговли, то цены на нефть будут колебаться в диапазоне от 60 до 70 долларов за баррель.

и договорятся с большинством стран об условиях торговли, то цены на нефть будут колебаться в диапазоне от 60 до 70 долларов за баррель. Если же торговые войны будут набирать обороты в, в частности, из-за того, что США не смогут договориться с ЕС, Канадой или азиатскими странами по тарифам, то ситуация для мировой экономики будет ухудшаться, а цены на нефть – падать.

в, в частности, из-за того, что США не смогут договориться с ЕС, Канадой или азиатскими странами по тарифам, то ситуация для мировой экономики будет ухудшаться, а цены на нефть – падать. Эксперт отметил, что вряд ли цены на нефть существенно вырастут в ближайшие месяцы.

Еще один фактор, но сейчас меньше влияет на рынок, это ОПЕК со своими планами по увеличению или уменьшению добычи нефти. Однако даже группа стран-экспортеров сейчас очень мало влияет на ситуацию на фоне масштабных торговых войн. Поэтому, вероятнее всего, что нефть Brent будет колебаться в диапазоне от 55 до 65 до конца 2025 года,

– объясняет Гетман.

Обратите внимание! Этот прогноз построен на базовом предположении, что торговая война между США и Китаем будет продолжаться, тогда как американцам тем или иным образом удастся договориться об условиях торговли с большинством стран мира или они оставят тариф на уровне 10%, который действует сегодня. Это достаточно низкий уровень пошлин, который не является критическим, а просто определенным образом деформирует рынки.

США и Китай решат вопрос торговли: как это повлияет на нефть

Также Олег Гетман объяснил, чего можно ожидать, если США и Китаю все-таки удастся достичь согласовать вопрос о торговле. По его мнению, этот вариант является плохим для Украины, но положительным для крупнейших экономик мира.

Тогда экономика снова начнет расти, торговля восстановится, мировая торговая сделка снова будет действовать и нефть снова начнет дорожать неизвестно до каких уровней. Однако это достаточно маловероятный сценарий, поскольку США – это главный антагонист Китая,

– резюмирует он.

Напомним! Эксперты в Goldman Sachs в новом прогнозе указали, что цены на нефть будут падать как до конца 2025 года, так и в следующем. Они ожидают, что стоимость нефти Brent будет колебаться на уровне 63 долларов за баррель до конца года, тогда как в следующем упадет до 58 долларов за баррель.