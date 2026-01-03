Классический инвестиционный портфель позволяет защитить сбережения от инфляции и рисков, а также, при благоприятных условиях и сбалансированном подборе активов, принесет доход. По итогам 2025 года такие активы для инвестиций как акции, облигации, золото и недвижимость показали положительную доходность.

24 Канал поговорил с экспертами в сфере финансов и инвестиций, чтобы выяснить, какие активы могут принести потенциальную доходность, а где инвестора наоборот могут настигнуть риски.

Чего ждать от рынка инвестиций в 2026 году

Чтобы защитить свои сбережения от колебаний рынка и инфляции, стоит придерживаться принципа диверсификации инвестиционного портфеля, рассказала в комментарии 24 Каналу финансовый советник Екатерина Бутко.

Эксперт говорит, что распределение своих инвестиций на различные классы активов, например, акции, золото, облигации, венчурный капитал, долг и недвижимость, помогает пережить благоприятные и неблагоприятные условия. Ведь ситуация в экономике меняется, акции компаний не всегда растут и дают прогнозируемую доходность. Ключевым является правильное соотношение активов в портфеле.

Екатерина Бутко Инвестор и финансовый советник Smart Family Office Диверсификация – лучший друг инвестора. При пассивном инвестировании возникли исследования, где сравнили, что же выгоднее: пытаться выискивать лидеров, которые могут превзойти рынок, изменить историю, или же иметь диверсифицированный портфель и по классам активов, и из разных рынков, и из разных компаний по капитализации. Большинство исследований говорит о том, что вероятность активному инвестору опередить пассивного очень низкая. В долгосрочной перспективе она составляет около 10%.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Канала высказал мнение о том, что доходность инвестиций в 2026 году будет зависеть от перспективы завершения войны в Украине и может меняться по трем сценариям:

продолжение войны;

инерционный мир без поступления инвестиций;

мир с экономической помощью Украине.

С точки зрения эксперта, в зависимости от вектора развития событий, ориентироваться стоит на такие возможные цифры инфляции.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Будет некий бенчмарк: инфляция в сценарии войны – где-то на уровне 9,8 – 10%. В случае инерционного мира – около 13,5%. Инфляция в сценарии "план Маршалла" – примерно на уровне 14%.

Инвестиции в недвижимость в 2026 году будут иметь свою специфику, учитывая изменение поведения тех, кто вкладывает деньги, рассказал предприниматель Александр Овчаренко в комментарии 24 Каналу. Речь идет, в частности, о сегменте жилой арендной недвижимости, которая направляется к формату "жилье как сервис".

Александр Овчаренко Предприниматель, совладелец компании Standard One Если говорить об инвесторах в недвижимость, то они стали более требовательными. В 2026 году инвестор оценивает не просто квадратные метры, а прежде всего прогнозируемую доходность и ликвидность. Украинский рынок аренды пока недостаточно институционализирован. Он будет меняться и приближаться к стандартам развитых рынков. Когда все работает в белую, появляются профессиональные операторы и происходит переход к полноценному housing-as-a-service. Такая модель уже действует в ЕС, США и т.д.

Интересно! В Украине формируется тренд на рекреационную недвижимость: отели, коттеджные городки, комплексы для отдыха. При этом инвестор остается пассивным, а управлением активом и генерированием дохода занимается операционная компания.

Какую доходность может принести золото в 2026 году?

В 2025 году золото достигло доходности более 50%, что не свойственно для этого класса активов, говорит финансовая советница Екатерина Бутко.

Рекордную стоимость золота во время торгов зафиксировали 26 декабря – 4 549,71 доллара за унцию.

По словам эксперта, лучшие мировые практики инвестирования отводят для этого актива до 10% портфеля. Дело в том, что золото снижает риски в периоды неопределенности, давая лучшую доходность, однако не генерирует денежного потока. Именно поэтому его часть в инвестиционном портфеле обычно небольшая.

Сдавая квартиру, инвестор может иметь арендные доходы. Имея акции – получать дивиденды. Имея облигации – купоны. Золото же не создает дополнительного денежного потока. Но оно имеет другие преимущества и несколько причин для того, чтобы быть в инвестиционном портфеле. Прежде всего – это уникальные физические свойства и доверие инвесторов к этому активу веками и даже тысячелетиями. Но его основная роль – добавлять негативную корреляцию в портфеле,

– говорит Екатерина Бутко.

Отрицательная корреляция помогает балансировать риски и становится особенно заметной в моменты кризисов, когда акции падают, а золото и облигации, наоборот – растут.

Обратите внимание! Исторически золоту не свойственны такие прибыльные годы, как 2025-й. За последнее столетие его доходность была несколько выше инфляции.

В 2025 году драйвером роста золота стал спрос от центральных банков развивающихся стран. Все инвестиционные активы меняются в цене из-за спроса и предложения на них. Если большинство покупают, спрос нарастает, и цена растет. Большинство продают – цена падает. С золотом то же самое. Если такие крупные игроки в мире финансов, как страны, закупают золото, то все же оно вырастет в цене. Это повлекло бешеный рост в 2025-м и, видимо, продолжится такая тенденция в 2026 году,

– предполагает Екатерина Бутко.

Прогноз относительно вероятного продолжения роста золота высказал и финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его мнению, доходность этого актива может достичь до 25%.

Из-за войны в Украине сложно инвестировать в золото физическим методом, то есть покупать и хранить его в слитках. Учитывая усиленную миграцию и угрозу обстрелов, риск повреждений возрастает, а любой дефект сказывается на цене.

Заметим! Разница между ценой покупки и продажи золота может быть большой. Спред может достигать 10%.

К тому же слиток можно купить далеко не в каждом отделении банка, так же как и продать. Для этого там должен быть специальный эксперт, который оценит состояние.

Несмотря на сложности, украинцы могут инвестировать в золото, замечает финансовый советник Екатерина Бутко.

У нас есть еще один метод – покупать золото через биржевые фонды. Это дает ликвидности. То есть, мы можем как купить этот фонд, так и продать за считанные минуты в банковский рабочий день. Это просто, быстро, нет этой большой разницы между покупкой и продажей. Инвестор не берет на себя риски повреждения, страхования, потери и тому подобное. Потому что владеет этим через биржевой инструмент,

– говорит эксперт.

Выгодно ли покупать облигации в этом году?

Другим активом для балансировки инвестиционного портфеля во времена кризисов являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По итогам 10 месяцев 2025 года они показали высокую доходность, рассказывал ранее 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Государственные облигации имеют самую высокую доходность. Например, с начала года по конец октября облигации принесли бы населению 13%, а валютная корзина напополам доллар и евро принесла бы 5% всего,

– отмечал эксперт.

Анализируя перспективы доходности различных активов по трем сценариям, Андрей Шевчишин прогнозирует следующие возможные изменения доходности ОВГЗ.

При продолжении войны валютный ОВГЗ будет соответствовать инфляции, однако гривневый будет все равно выше. Сценарий №2 – инерционный мир. В таком случае ОВГЗ долларовые будут где-то на уровне инфляции, закрывать инфляцию. И это будет примерно сопоставимо с ОВГЗ гривневыми. Последний сценарий – "план Маршалла" для Украины: доходность валютных ОВГЗ и валютного депозита будет низкая. Облигации в гривне будут интересны, но в этом случае мы рассчитываем на инвестиционный бум,

– говорит эксперт.

По мнению финансового советника Екатерины Бутко, ОВГЗ могут быть хорошим инструментом для краткосрочных инвестиций ввиду ряда преимуществ:

доход может перекрыть инфляцию;

отсутствие налогообложения.

В контексте покупки американских облигаций эксперт отмечает важность балансировки инвестиционного портфеля по дате погашения, распределяя сбережения между коротко, средне и долгосрочными инструментами.

Необходимость такой стратегии особенно обострилась на фоне неопределенности, порожденной рекордным шатдауном в США, когда правительство страны не работало 43 дня. В это время экономические данные не собирали вовремя и сейчас накапливают с задержкой, что добавляет рисков для финансовых рынков и неуверенности инвесторам.

Перспективы 2026 года на фондовом рынке

Прогнозирование ситуации на фондовом рынке на год затруднено геополитической и экономической неопределенностью. Однако, опираясь на исторические данные и парадигму 2025 года, можно делать некоторые выводы и предположения, говорит финансовый советник Екатерина Бутко.

По словам эксперта, в 2025 году сложилась интересная ситуация по акциям Соединенных Штатов Америки и остального развитого мира. В предыдущие годы доминирование США на рынках сложно было заменить. В 2025-м сначала европейские акции росли быстрее американских, однако в апреле ситуация изменилась. Причиной стали новости о новых торговых тарифах, что значительно отразились на акциях и США, и остальных развитых рынков. За последующие полгода американский рынок также показал достаточно высокие результаты.

Заметьте! Главным драйвером для этого стали крупные компании из индекса S&P 500 – фондового индекса, в корзину которого входят 500 акционерных компаний США с наибольшей капитализацией.

Большие стали еще больше. Акции 10 крупнейших американских компаний стоят около 25 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП нескольких стран. И сейчас на эти 10 ведущих компаний приходится около 40% капитализации S&P 500. Это говорит о том, что сам этот индекс становится более концентрированный в конкретных крупных компаниях, а они были драйвером роста всего индекса S&P 500,

– говорит эксперт.

Екатерина Бутко отметила, что такие результаты создают возможности для раскрытия потенциала компаний малой и средней капитализации, поэтому их акции также важно учитывать в 2026 году.

Обратите внимание! По прогнозу Morgan Stanley, индекс S&P 500 в 2026 году продолжит демонстрировать доходность и ожидаемо вырастет на 10% за год, достигнув отметки 7 500.

Обращаясь к контексту украинского рынка, финансовый аналитик Андрей Шевчишин предполагает, что в случае продолжения боевых действий инвестиции в недвижимость, землю, акции в 2026 году будут иметь достаточно низкую доходность. Лучший прирост они покажут в случае прекращения войны в Украине и активного захода инвестиций.

Последний сценарий – "план Маршалла": земля, недвижимость, акции, фонды – 25 – 30% прироста. В таком случае это будут лучшие инвестиции. В результате внутреннего и внешнего спроса на украинские активы,

– прогнозирует эксперт.

На что обращать внимание, когда инвестируешь в искусственный интеллект?

Теме искусственного интеллекта уделяют много внимания в мире венчура, где выбирают молодые компании с высоким потенциалом роста. Такие инвестиции несут высокие риски, однако и перспективу значительной прибыли в будущем.

Есть инвесторы, которые обращают внимание на команду или репутацию самого основателя, возможно, он ранее создавал новейшие стартапы. Кто-то обращает внимание на технологию, а кто-то – на доказанные цифры. Я – сторонница последнего: важно верить не в ресурс или помощника, например, искусственный интеллект, а лучше – в бизнес-модель, доказанные цифры и наглядный результат применения этого продукта,

– говорит Екатерина Бутко.

С точки зрения эксперта, важно воспринимать искусственный интеллект как ресурс, с помощью которого можно создавать продукты и услуги, отделяя неактуальные идеи от потенциально действующих проектов.

В то же время стоит помнить, что существует риск перегрева рынка искусственного интеллекта в мире, а также обретения им признаков пузыря. Ранее такое мнение озвучивал 24 Каналу руководитель Офиса по инновациям Украинского католического университета Алексей Молчановский. По словам эксперта, существование ИИ-пузыря является фактом, ведь его творят за счет чрезмерных ожиданий инвесторов и клиентов, а они всегда превышают реальные возможности технологии.

Алексей Молчановский Руководитель Офиса по инновациям Украинского католического университета, старший преподаватель кафедры прикладной математики и статистики Когда находишься внутри стремительного процесса развития технологии, как, например, с ИИ, невозможно сказать, чем это все завершится. Или мы достигнем "золотого Эльдорадо", как нам предсказывает тот же Сэм Альтман, или, наоборот, пузырь вскоре лопнет и мы останемся с тыквой вместо кареты. Важным здесь является насколько пузырь большой, то есть насколько эти ожидания оторваны от реальности.

Интересно! Инвестиции в искусственный интеллект исчисляют миллиардами и даже триллионами долларов. К примеру, OpenAI имеет соглашения с Nvidia, AMD и Oracle на сумму, которая может превышать 1 триллион долларов. Однако расходы компании остаются бешеными, поэтому прогнозов на положительный денежный поток не ожидают до конца десятилетия. Существует предположение, что действующий ИИ-бум в значительной степени основывается на больших ставках нескольких игроков, которые инвестируют друг в друга в надежде на будущий рост.

В какую недвижимость выгодно вкладывать средства в 2026 году

На рынке недвижимости стоит ожидать роста спроса на доходные объекты, говорит совладелец компании Standard One Александр Овчаренко. Привлекательными для инвесторов, которые стремятся к стабильному и пассивному рентному доходу, являются доходные дома и апарт-отели.

По мнению предпринимателя, в 2026 году выгодными будут инвестиции в доходную недвижимость: жилую и коммерческую.

В сегменте жилья наибольший потенциал к росту имеют дома, спроектированные и построенные для аренды. Такие объекты выгодно отличаются от остального предложения на рынке. Прежде всего сервисными опциями для арендатора и инвестора. Первый получает обслуживание хорошего качества, второй – возможность делегировать всю операционку профессиональной команде , управляющей компании, отвечающей за все процессы: от поиска арендатора до организации клининга перед заселением нового резидента,

– говорит эксперт.

В коммерческой доходной недвижимости растет доля инвестиционных апарт-отелей, преимущественно расположенных в рекреационных зонах, например, вблизи популярных горнолыжных курортов.

Однако, с точки зрения Александра Овчаренко, этот сегмент имеет потенциал к росту также в крупных городах, таких как Киев или Львов. Он ориентирован на модель краткосрочной аренды, ведь основными клиентами являются туристы, посетители бизнес-конференций, релоканты и тому подобное.