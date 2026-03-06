Яка ситуація на фондовому ринку?

Азійські акції у п'ятницю дещо підросли. а прибутковість американських державних облігацій стабілізувалася на тлі очікування даних про зайнятість у США, пише Reuters.

Дивіться також Золото, облігації чи штучний інтелект: куди буде найвигідніше інвестувати у 2026 році

Світові ринки сьогодні виглядають трохи більш позитивно, головним чином завдяки послабленню цін на нафту після дуже волатильного тижня на енергетичних ринках,

– розповів аналітик Hargreaves Lansdown Метт Брітцман.

На початку торгів 6 березня індекси зростали:

європейський STOXX 600 піднявся на 0,45%;

німецький DAX зріс на 0,75%;

британський FTSE 100 – на 0,48%.

При цьому ф’ючерси на американські індекси S&P 500 та Nasdaq залишалися практично без змін.

Які втрати фондового ринку за тиждень?

Водночас, за словами аналітиків, глобальні акції продовжують рухатися до найстрімкішого тижневого падіння за рік, оскільки конфлікт на Близькому Сході не вщухає.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану цього тижня серйозно стривожила світові ринки та змусила інвесторів шукати безпечні активи, насамперед готівку. Інвестори дедалі більше усвідомлюють, що конфлікт може затягнутися довше, ніж очікувалося спочатку,

– говорять фахівці.

У підсумку глобальний фондовий індекс MSCI All-World може втратити приблизно 2,6% за підсумками тижня. Це буде найбільше падіння з березня 2025 року.

"Чорний тиждень", зокрема, пережили азійські ринки:

Індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону від MSCI (без Японії) за підсумками тижня може втратити близько 6% — це найгірший результат із березня 2020 року.

Південнокорейський індекс Kospi прямує до найбільшого тижневого падіння за шість років – приблизно на 10,5%.

Зауважте! Зате долар готується до найбільшого тижневого зростання за 16 місяців – близько 1,4%. Це відбувається через попит інвесторів на безпечні активи, пише Bloomberg.

Що з цінами на нафту?