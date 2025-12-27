Як зміняться ціни на нафту у 2026 році

Надлишок пропозиції на світовому ринку й геополітична невизначеність сприятимуть зниженню цін на нафту у 2026 році. Такий прогноз у коментарях 24 Каналу озвучили експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев та економіст Іван Ус.

Динаміка цін на нафту залежать від багатьох факторів, одним із яких є баланс попиту та пропозиції. Надлишок сировини на ринку зріс у 2025 році й може продовжити збільшуватися надалі, що позначиться на вартості.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Склалася така ситуація, коли попит на нафту суттєво менший за пропозицію. Йдеться не лише, наприклад, про останній квартал поточного року. Це й прогноз на чотири квартали 2026 року. І якщо він справдиться, а передумови для нього є і давно, я думаю, що ціна на нафту буде нижча. Bloomberg прогнозував, що може бути навіть близько 30 доларів за барель марки Brent. Я не впевнений, що буде саме 30, але може бути до 40.

Експерт Геннадій Рябцев говорить, що тенденція щодо перевиробництва нафти збережеться у 2026 році з огляду на наміри ключових експортерів нарощувати видобуток.

Геннадій Рябцев Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор. Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень До кінця цього року на ринку сформований надлишок пропозиції на рівні 2,5 – 3 мільйонів барелів на добу. Оскільки споживається у світі близько 104 мільйони барелів на добу, це означає приблизно 3% перевиробництва. І це відбуватиметься й надалі, оскільки в планах основних експортерів, серед яких насамперед Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати й ті ж самі Сполучені Штати, нарощування видобутку.

На думку Геннадія Рябцева, з огляду на цю тенденцію слід очікувати зниження ціни на нафту Brent. Вагомий вплив на ситуацію на ринку має рівень видобутку нафти країнами ОПЕК+.

За даними Reuters, вони домовилися збільшити видобуток нафти в грудні 2025 року. Йдеться про Саудівську Аравію, Росію, Об’єднані Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан та Алжир. Однак вирішили призупинити зростання в I кварталі 2026 року, остерігаючись надлишку пропозиції в майбутньому.

Цікаво! Через перевиробництво нафти у світі танкери почали більше використовувати для зберігання сировини, що призвело до накопичення запасів на морі.

За прогнозом Світового банку, надлишок пропозиції на ринку нафти у 2026 році може зрости до 65% – вище за останній максимум у 2020 році. Ціна ж на нафту Brent очікувано знизиться і в середньому становитиме 60 доларів США за барель.

Як прогнозував американський банк JPMorgan, ціни на нафту Brent у 2026 рік перебуватимуть на рівні 58 доларів за барель. Проте через надлишок пропозиції на ринку і в разі небажання виробників скорочувати видобуток можливе падіння ціни до 30 доларів за барель до кінця 2027 року.

Як геополітика впливає на ситуацію на ринку нафти

Економіст Іван Ус говорить, що при прогнозуванні змін на ринку нафти потрібно враховувати політичний компонент, адже від нього залежить співвідношення сил між основними гравцями.

Коли ми аналізуємо ринок нафти, ми не можемо не враховувати гіпотетичних змін у Венесуелі. Вона стала такою важливою, тому що перебуває на першому місці у світі за обсягом розвіданих запасів нафти. У неї більше нафти, ніж у Саудівській Аравії. Але через те, що вони свого часу розсварилися з американцями, нафтосервісні компанії США вийшли з Венесуели. Як наслідок, країна не може в достатньому обсязі видобувати нафту, яка в неї є,

– пояснює експерт.

Стосунки між Сполученими Штатами та Венесуелою вийшли на новий рівень напруженості після приходу Дональда Трампа на другий термін. Є всі ознаки того, що США готують вторгнення у Венесуелу.

Зокрема, восени Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть наземну операцію проти наркокартелів у Венесуелі, які прирівняли до терористичних організацій, а в грудні оголосив повну блокаду для нафтових танкерів країни.

На думку Івана Уса, зміна влади внаслідок цього протистояння у Венесуелі може сприяти сценарію зі значним зниженням ціни на Brent.

Якщо у Венесуелі таке трапиться, це поверне у гру країну з найбільшими розвіданими запасами нафти у світі, і це дійсно відкриває всі дороги до тих самих 30 доларів за барель, про які писав Bloomberg,

– резюмує економіст.

Політична та економічна невизначеність є одним із факторів стримування зниження цін на нафту. Трейдери та інвестори закладають у котирування так звану премію за ризик, остерігаючись потенційного порушення постачань через конфлікти, санкції або непередбачувані рішення ключових гравців ринку.

Теоретично нафта коштувала б і зараз достатньо низько. Але ми знаємо, що є проблеми, пов'язані з загальноекономічною невизначеністю, а вона спричинена незрозумілими діями американської адміністрації, яка фактично дестабілізує всі сировинні й валютні фондові ринки тим, що Сполучені Штати не мають сформованої економічної політики. І ці хаотичні дії, безвідповідальні заяви президента Трампа в тому числі й стримують зниження вартості сировинних товарів, не лише нафти,

– говорить Геннадій Рябцев.

Що чекає на російську нафтову галузь

На думку експерта Геннадія Рябцева, до середини 2026 року Росія може втратити значну частину світового ринку нафти внаслідок перевиробництва й зниження цін.

У Російській Федерації собівартість підйому одиниці вуглеводнів перевищує 25 доларів за барель. А з урахуванням того, що цей барель потрібно ще довести до порту, транспортувати іноді на тисячі кілометрів, а потім ще й перевезти до споживача морським шляхом, тому що трубопровідник маршрутів зараз не застосовують через втрату європейського ринку. Точка беззбитковості для РФ перебуває приблизно на рівні 40 – 45 доларів за барель,

– каже експерт.

Геннадій Рябцев додає, що саме в разі здешевшання нафти (Urals) на ринку санкції проти Росії спрацюють найкраще, адже без низьких цін вони діють дуже обмежено.

Експерт Іван Ус зауважує, що російській нафтовій галузі шкодить вихід нафтосервісних компаній США у 2022 році (що означає втрату доступу до технологій), а також міцний рубль, який утримують із політичних міркувань.

Це абсолютно підриває можливості експортерів нафти й металів, тобто двох основних напрямків російської економіки. Наразі про банкрутство в нафтовій галузі мови не було, а в металургії вже говорять, що, можливо, підприємства будуть закриватися, тому що за чинного курсу їм просто немає можливості існувати,

– підсумовує експерт.

Яка вартість нафти на світовому ринку?

Станом на другу половину дня 26 грудня ціни на нафту еталонних марок перебували на рівні:

Нафта Brent торгувалася по 61,67 долара за барель.

Американська нафта WTI – 57,93 долара за барель.

Російська Urals – 51,91 долара за барель (дані від 24 грудня).

Важливо! Ціни на нафту нині прямують до найстрімкішого річного падіння з 2020 року. Вартість Brent знизилася на 17% порівняно з зафіксованими під час остаточного закриття 2024 року даними.