У штаті Нью-Йорк дозволили продавати рекреаційну марихуану. Про важливі деталі, доступ до капіталу та вплив на економіку регіону – читайте далі.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо 31 березня підписав законопроєкт, який легалізує використання рекреаційної марихуани. Нью-Йорк став 15 американським штатом, який зважився на цей крок.

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Довгоочікуваний закон

Новий закон створює основу для всієї індустрії, яка має всі шанси стати однією з найбільших у світі. Для цілого легіону компаній, які готові розширювати свою діяльність в штаті, відкриваються захопливі перспективи.

Ми знали, що Нью-Йорк – це лише питання часу. Для нас дуже бентежно, що цей день, нарешті, настав,

– заявила регіональна директорка стартапу LeafLink Клер Молоні.

Згідно з результатами досліджень, за перший рік легальної роботи обсяги продажів можуть досягнути позначки в 1 мільярд доларів, а до кінця декади – 4 мільярди доларів. Очікують, що легалізація канабісу допоможе не лише вдихнути нове життя у ринок праці, але й створить потужний потік податків до державного бюджету.

Останній пункт має надважливе значення для відновлення економіки регіону після пандемії коронавірусу. За оцінками адміністрації Куомо, щорічно ця сфера приноситиме дохід у вигляді податків у розмірі не менше 300 мільйонів доларів.

Доступ до капіталу

Головна проблема, яка з'являється на шляху підприємців – це доступ до капіталу. А специфіка сфери лише ускладнює їхнє становище. Продаж канабісу досі заборонений на федеральному рівні, тож такі компанії не можуть претендувати на позику від банку чи Федерального кредитного союзу. Одним із варіантів залучення стартового капіталу є венчурне фінансування, але майже всі врешті-решт шукають покупців або виходять на канадську біржу.

Через війну з наркотиками цілі громади позбулися багатства поколінь. Є дуже багато людей, які не мають доступу до бізнес-ангелів, фінансових мереж чи венчурних капіталістів,

– зазначив Морган Фокс, представник Національної асоціації індустрії канабісу в Вашингтоні.

Цю перешкоду можливо усунути. Для цього необхідно доопрацювати деякі пункти закону про соціальну справедливість. Крім того, нормативні акти Нью-Йорка рекомендують Офісу з управління канабісом створити умови для отримання державних позик з низькими процентними ставками. Наразі всі впевнені лише в одному: про успіх цієї кампанії можна буде судити після того, як стане зрозуміло, скільки стартапів залишаться активними через кілька років на ринку.

Легалізація канабісу в Нью-Йорку може принести 1 мільярд доларів за рік / Фото unsplash

Попит і пропозиція

Для нью-йоркських компаній, які вже є на ринку, новий закон створює, як нові можливості для розвитку, так і проблеми. Зокрема, йдеться про те, що компанії зможуть продавати канабіс лише в трьох пунктах роздрібної торгівлі.

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Найбільша компанія з виробництва марихуани у світі Ceraleaf буде продавати свою продукцію максимум у трьох магазинах та приєднається до гуртового ринку. Протягом минулого року Curaleaf заробила рекордні 626,6 мільйона доларів на продажі канабісу в медичних цілях у 23 штатах.

Наразі досить важко підрахувати, скільки саме виробників зможуть отримати ліцензію для роботи, тож поки що зарано говорити про масштаб. Прогнозують, що клієнти будуть купувати товар вже у другому кварталі 2022 року. Хоча Етейн Пекхем вважає, що продаж канабісу стане можливим аж у 2023 році, оскільки продукту потрібно вирости.

Незалежно, від оцінок та прогнозів, всі сходяться на думці, що як тільки ринок почне функціонувати, попит протягом кількох років буде перевищувати пропозицію. Засновник та генеральний директор компанії Green Thumb Industries Бен Ковлер переконаний, що легалізація марихуани матиме такий самий ефект, як і скасування "сухого закону" в 1933 році.

"Сухий закон" в США – це національна заборона на продаж, виробництво та транспортування алкоголю, яка діяла у США протягом 1920 – 1933 років.

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