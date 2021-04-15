В штате Нью-Йорк разрешили продавать рекреационную марихуану. О важных деталях, доступе к капиталу и влиянии на экономику региона – читайте дальше.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 31 марта подписал законопроект, который легализует использование рекреационной марихуаны. Нью-Йорк стал 15 американским штатом, который решился на этот шаг.

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Долгожданный закон

Новый закон создает основу для всей индустрии, которая имеет все шансы стать одной из крупнейших в мире. Для целого легиона компаний, которые готовы расширять свою деятельность в штате, открываются захватывающие перспективы.

Мы знали, что Нью-Йорк - это лишь вопрос времени. Для нас очень тревожно, что этот день, наконец, настал,

– заявила региональный директор стартапа LeafLink Клэр Молони.

Согласно результатам исследований, за первый год легальной работы объемы продаж могут достичь отметки в 1 миллиард долларов, а к концу декады – 4 миллиарда долларов. Ожидается, что легализация марихуаны поможет не только вдохнуть новую жизнь в рынок труда, но и создаст мощный поток налогов в государственный бюджет.

Последний пункт имеет важное значение для восстановления экономики региона после пандемии коронавируса. По оценкам администрации Куомо, ежегодно эта сфера будет приносить доход в виде налогов в размере не менее 300 миллионов долларов.

Доступ к капиталу

Главная проблема, которая появляется на пути предпринимателей – это доступ к капиталу. А специфика сферы только усложняет их положение. Продажа каннабиса до сих пор запрещен на федеральном уровне, поэтому такие компании не могут претендовать на кредит от банка или Федерального кредитного союза. Одним из вариантов привлечения стартового капитала является венчурное финансирование, но почти все в конце концов ищут покупателей или выходят на канадскую биржу.

В результате с наркотиками целые общины лишились богатства поколений. Есть очень много людей, которые не имеют доступа к бизнес-ангелов, финансовых сетей или венчурных капиталистов,

– отметил Морган Фокс, представитель Национальной ассоциации индустрии каннабиса в Вашингтоне.

Это препятствие можно устранить. Для этого необходимо доработать некоторые пункты закона о социальной справедливости. Кроме того, нормативные акты Нью-Йорка рекомендуют Офиса по управлению каннабисом создать условия для получения государственных займов с низкими процентными ставками. Сейчас все уверены только в одном: об успехе этой кампании можно будет судить после того, как станет ясно, сколько стартапов останутся активными через несколько лет на рынке.

Легализация марихуаны в Нью-Йорке может принести 1 миллиард долларов в год / Фото unsplash

Спрос и предложение

Для нью-йоркских компаний, которые уже есть на рынке, новый закон создает, как новые возможности для развития, так и проблемы. В частности, речь идет о том, что компании смогут продавать каннабис только в трех пунктах розничной торговли.

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Крупнейшая компания по производству марихуаны в мире Ceraleaf будет продавать свою продукцию максимум в трех магазинах и присоединится к оптовому рынку. В течение прошлого года Curaleaf заработала рекордные 626,6 миллиона долларов на продаже каннабиса в медицинских целях в 23 штатах.

Сейчас довольно трудно подсчитать, сколько именно производителей смогут получить лицензию для работы, поэтому пока рано говорить о масштабе. Прогнозируют, что клиенты будут покупать товар уже во втором квартале 2022 года. Хотя Этейн Пэкхэм считает, что продажа каннабиса станет возможным только в 2023 году, поскольку продукта нужно вырасти, а никто не может влиять на природу.

Независимо, от оценок и прогнозов, все сходятся во мнении, что как только рынок начнет функционировать, спрос в течение нескольких лет будет превышать предложение. Основатель и генеральный директор компании Green Thumb Industries Бен Ковлер убежден, что легализация марихуаны будет иметь такой же эффект, как и отмены "сухого закона" в 1933 году.

"Сухой закон" в США – это национальный запрет на продажу, производство и транспортировку алкоголя, которая действовала в США в течение 1920 – 1933 годов.