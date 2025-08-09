Що треба тримати в хаті, аби жити в достатку?

Дім можна зробити справжнім грошовим магнітом, для цього його потрібно правильно обставити, пише 24 Канал.

Що поставити вдома, аби притягувались гроші:

  • Грошове дерево

Грошове дерево (також зустрічається під назвою товстянка або красула) – може допомогти своєму власнику збагатитися. Важливо правильно розмістити цю рослину у приміщенні. Поставте грошове дерево у південно-східному куті кімнати, за фен-шуєм, це зона багатства.

Зверніть увагу! Грошове дерево потрібно своєчасно поливати. Якщо воно буде сухим, то і коштів в домі не стане.

  • Статуетка слона

Важливо підібрати правильного слоника. У нього має бути хобот "вверх".

Також необхідно певним чинном розмістити цю статуетку. Хобот слоника має бути спрямований в сторону вікна, аби він міг "захопити" удачу.

  • Фонтанчик чи акваріум

Вода притягує гроші. Якщо ви вирішите поставити акваріум чи фонтанчик, ретельно доглядайте за ними. Важливо підтримувати чистоту, аби "водилися гроші".

Цікаво! Згідно з філософією фен-шуй, кольорами, які притягують багатство є зелений та фіолетовий.