Forbes назвав найуспішніших венчурних інвесторів світу: імена першої п'ятірки
Світ інвестицій та великих грошей знову привертає увагу суспільства. Цього разу Forbes назвав найкращих венчурних інвесторів сучасності. Про цікаві факти та цифри – читайте далі.
Джерело:Forbes
До The Midas List – це рейтинг венчурних інвесторів, які досягають найкращих результатів у світі. Цей список був названий на честь царя Мідаса, який перетворював будь-яку річ на золото.
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Перша п'ятірка
Першу сходинку у престижному рейтингу зайняв партнер фонду Sequoia Альфред Лін, який вкладав кошти в сервіси Airbnb та DoorDash. Завдяки інвестиціям в ці компанії Лін покращив свій результат відразу на 31 сходинку. У минулому він був виконавчим директором компанії, яка спеціалізується на продажі товарів в Інтернеті Zappos. Airbnb та DoorDash – це найбільші IPO у 2020 році.
Другим став Ніл Шень. Чоловік є керуючим партнером Sequoia China. Шень привернув увагу Forbes завдяки інвестиціям в материнську компанію соціальної мережі TikTok – ByteDance. Ніл Шень три рази поспіль ставав лідером цього рейтингу.
Закриває першу трійку керуючий партнер GGV Capital Ханс Тунг. Він вкладав кошти відразу в декілька стартапів:
- додаток для шопінгу Wish,
- фінтех-компанію Affirm,
- онлайн-майданчик для нового та старого одягу Poshmark,
- месенджер Slack,
- компанію Peloton.
На четвертому місці знаходиться один із засновників фонду 5Y Capital Річард Лю. Головну роль в його професійному житті зіграли інвестиції в китайську компанію Xiaomi. Підприємець зумів потрапити до першої десятки другий рік поспіль.
П'ятим став партнер фірми Sutter Hill Ventures, яка спеціалізується на венчурному капіталі. Його ім'я – Майк Спайзер. Своєму успіху він завдячує інвестиціям у хмарний сервіс Snowflake, де він з 2012 до 2014 року обіймав пост генерального директора. Йому досі належить 2% акцій компанії.
Цікаві цифри
До рейтингу Forbes загалом увійшли 100 передових венчурних інвесторів на планеті. Цьогоріч 23 підприємці вперше побачили своє ім'я у престижному списку, тоді як 10 особам вдалося туди повернутися.
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Протягом першого кварталу 2021 року на глобальному ринку венчурні інвестиції досягли 125 мільярдів доларів. Ця цифра на 94% більша за показники аналогічного періоду у 2020 році.
На початку поточного року на ринку спостерігався сплеск вкладання коштів у стартапи на ранніх етапах. Ці угоди оцінюють в 35,5 мільярда доларів. У порівнянні з минулим роком, цифри зросли на 45% за попередній квартал, і на 63% в річному численні.
Проте, інвестування на пізніх етапах у перші три місяці 2021 року оновило свої максимуми. За квартал воно виросло на 56% і на 122% – за рік.
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