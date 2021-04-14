Американець Бернард Медофф запам'ятався інвестиційним шахрайством, викравши 65 мільярдів доларів в десятки тисяч клієнтів. У віці 82 роки він помер.

Бернард Медофф відбував 150-річне покарання у в'язниці. Через проблеми з нирками його забрали до лікарні, де він помер. 29 квітня йому виповнилося б 83 роки.

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У віці 22 роки Бернард Медофф заснував власну фірму та очолив Nasdaq (фондовий індекс). Понад 50 років Медоффа знали як фінансову акулу на Уолл-стріт, допоки не випливла правда про його шахрайські схеми.

"Афера століття"

У 2009 році Бернард Медофф визнав свою провину за схемою, яку, він ймовірно розпочав ще на початку 1970-х років. За цей час він обманув 37 тисяч людей у 136 країнах світу.

Серед жертв його шахрайства були і знаменитості:

режисер Стівен Спілберг;

актор Кевін Бекон;

колишній власник New York Mets Фред Вілпон;

лауреат Нобелівської премії миру Елі Вайзел

І звичайні інвестори, такі як Берт Росс, який втратив 5 мільйонів доларів.

Про аферу Медоффа владі повідомили його сини. Вони також потрапили під підозру у шахрайстві, хоч сам Медофф і заперечував їхню причетність. На другу річницю ув'язнення батька, його син Марк покінчив самогубством. Воно стало третім, яке поліція пов'язала з шахрайською схемою.

Схема Медоффа або схема Понці

Madoff Investment Securities вважався одним з найнадійніших і прибуткових інвестиційних фондів США: він приносив інвесторам стабільно високий прибуток — близько 12-13% річних. Та насправді жодних інвестицій не було.

Шахрайська схема Медоффа була простою: він брав гроші в клієнтів і виплачував їх назад з грошей наступних клієнтів. Класична фінансова піраміда. Розкриття цієї схеми суттєво вдарило по довірі американців до інвестицій. Це призвело до значних змін у Комісії з цінних паперів та бірж.

Завдяки судовим позовам вдалося повернути клієнтам Медоффа понад 14 мільярдів доларів.

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