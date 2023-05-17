Индекс TOPIX показывает положительную динамику с начала 2023 года. Более того, этот индикатор достиг рекордное значение с августа 1990 года.

Достойно внимания Топовые компании для инвестиций в кризисные периоды: как они пережили вызовы в прошлом

Новые рекорды на фондовой бирже в Японии

С января текущего года индекс Tokyo Stock Price вырос на 6% и опередил своих основных конкурентов в регионе. В ходе торгов во вторник, 16 мая, этот показатель добавил 0,6% и продолжает расти с начала новой сессии. Лучшие позиции на бирже демонстрируют следующие компании:

Tokyo Electron;

Oriental Land;

Softbank Group;

Sony;

Nintendo.

Что такое Tokyo Stock Price Index или TOPIX Это важный фондовый индекс Японии, рассчитываемый Токийской фондовой биржей как среднее арифметическое взвешенное по рыночной капитализации цен акций компаний, относящихся к первому сегменту Токийской фондовой биржи.

В общем, такая динамика свидетельствует о возвращении на фондовый рынок Японии иностранных инвесторов. В Societe Generale заявили, что они в апреле приобрели японские активы на 2,1 триллиона иен или 15,4 миллиарда долларов.

Еще один японский индекс Nikkei 225, который рассчитывает среднее арифметическое для цен акций 225 крупнейших компаний первой секции Токийской фондовой биржи, вырос до пикового уровня с ноября 2021 года. В ходе торгов в среду, 17 мая, индекс пересек важную психологическую отметку на уровне 30 тысяч, по данным Yahoo!Finance.

След легендарного Баффета

Ранее в этом году американский инвестор и бизнесмен Уоррен Баффет сделал важное заявление по акциям компаний из Японии. Миллиардер заявил, что его компания увеличила доли 5 японских фирм в своем инвестиционном портфеле. Кроме того, он намекнул, что дальше они продолжат работать в этом направлении.

Напомним! Уоррен Баффет заявил, что лучшая инвестиция – это инвестиция в себя , тогда как в контексте защиты нет более оптимальной опции за вашу возможность зарабатывать.

Баффет также этой весной лично посетил Японию, где встретился с представителями ряда компаний. Специалист из Monex Group заявил, что этот шаг можно назвать одобрением инвестиций в Японию.