У 2022 році чимало мільярдерів зафіксували суттєві втрати. Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск збіднів на понад 90 мільярдів доларів, Марк Цукерберг втратив майже 83 мільярди доларів, а статки Джеффа Безоса зменшилися на 75 мільярдів доларів. Для Баффета картина виглядає трохи по-іншому.

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Інвестиційна стратегія Баффета

Для прикладу, у жовтні американський інвестор зафіксував збільшення свого капіталу на 8,9 мільярда доларів. Це стало другим результатом серед мільярдерів за рівнем місячного прибутку. Баффета випередив один з засновників компанії Oracle Ларрі Еллісон, капітал якого виріс на 16,6 мільярда доларів, повідомляє Forbes.

Мільярдер є давнім прихильником концепції вартісного інвестування. Тобто, Баффет шукає недооцінені фірми, вкладає в них кошти, обираючи довгострокову стратегію. При цьому він без зайвих емоцій позбувається акцій, які вважає безперспективними та шукає нові варіанти.

Для прикладу, в останні місяці Воррен Баффет активно купує цінні папери нафтових компаній. Це рішення можна зрозуміти, оскільки ринок нафти цього року перебуває у центрі уваги через низку факторів:

Війна Росії проти України;

Ситуація з коронавірусом в Китаї, який є потужним імпортером сировини;

Санкції проти Росії та ембарго на нафту від ЄС.

Ще одне правило легендарного інвестора – не інвестувати у сфери, в специфіці роботи яких він не розбирається. Хоча у його практиці були й виключення. Одним із них став цифровий Nubank.

Загалом продовжує зберігати за собою місце у десятці найзаможніших людей світу, а його компанія Berkshire Hathaway очолює рейтинг найвідоміших хедж-фондів станом на кінець листопада. За останні 3 роки фонд зміцнив свої позиції на 41,81%.