У "серці" польської поліції таємно майнили біткойн: чи причетні до цього правоохоронці
У Головному управлінні поліції Польщі таємно майнили біткойн. Правоохоронці підтвердили цю інформацію, наголосивши, що "видобуванням" цифрових монет займалася цивільна особа, а не поліцейські.
Прессекретар Головного управління поліції Польщі Маріуш Цярка заявив, що цивільна особа обрала для майнінгу біткойна будівлю поліції з метою крадіжки електрики.
До теми Пристрасті навколо криптовалют: експерти назвали головні переваги грошей майбутнього
У польській поліції таємно майнили біткойн
Інцидент стався у Варшаві. Маріуш Цярка додав, що правопорушник не мав доступу до даних поліції, попри те, що для майнінгу біткойна використовували загальну мережу Інтернет Головного управління поліції. Речник відомства також зауважив, що злочин було виявлену дуже швидко, хоча він не вказав точні часові рамки.Майнінг криптовалют – це процес під час якого комп'ютери створюють нові цифрові монети та перевіряють транзакції. Майнінг потребує величезної кількості енергії та становить серйозну шкоду навколишньому середовищу. Сьогодні у світі набирає обертів тренд на екологічне видобування криптовалют. За даними CoinDesk, зараз біткойн коштує трохи більше ніж 40 тисяч доларів за монету.
Підозрюваний у крадіжці електроенергії був звільнений. Прокуратура веде власне розслідування. Крім того, стало відомо, що роботу втратила ще одна людина, яка причетна до цього інциденту.
У польській поліції таємно майнили біткойн / Фото Unsplash
Головні новини про біткойн:
- Наприкінці липня біткойн та інші криптовалюти почали стрімко зростати в ціні після масштабного обвалу. Капіталізація глобального криптовалютного ринку зросла до 1,52 трильйона доларів. Це найвищий показник з травня.
- В Amazon розповіли, чи буде компанія приймати платежі у криптовалюті та про плани щодо цієї галузі у майбутньому.
- Схоже, що інституційні інвестори готуються знову вийти на ринок криптовалюти. Це може стати потужним імпульсом для ринку, оскільки ця категорія трейдерів має доступ до великих капіталів.
У Великій Британії експерти остерігаються, що через криптовалюти країна може втрачати величезні суми. Там заявили, що популярність криптовалют серед компаній значно ускладнює роботу для регуляторів.