Пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Мариуш Чарка заявил, что гражданское лицо выбрало для майнинга биткоина здание полиции с целью кражи электричества.
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В польской полиции тайно майнили биткоин
Инцидент произошел в Варшаве. Мариуш Чарка добавил, что правонарушитель не имел доступа к данным полиции, несмотря на то, что для майнинга биткоина использовали общую сеть Интернета Главного управления полиции. Представитель ведомства также отметил, что преступление было зафиксировано очень быстро, хотя он не указал точные временные рамки.
Подозреваемый в краже электроэнергии был уволен. Прокуратура ведет собственное расследование. Кроме того, стало известно, что работу потерял еще один человек, который причастен к этому инциденту.
В польской полиции тайно майнили биткоин / Фото Unsplash
Главные новости о биткоине:
- В конце июля биткоин и другие криптовалюты начали стремительно расти в цене после масштабного обвала. Капитализация глобального криптовалютного рынка выросла до 1,52 триллиона долларов. Это самый высокий показатель с мая.
- В Amazon рассказали, будет ли компания принимать платежи в криптовалюте и о планах по этой отрасли в будущем.
- Похоже, что институциональные инвесторы готовятся снова выйти на рынок криптовалют. Это может стать мощным импульсом для рынка, поскольку эта категориятрейдеров имеет доступ к большим капиталам.
В Великобритании эксперты опасаются, что из-за криптовалюты страна может терять огромные суммы. Там заявили, что популярность криптовалют среди компаний значительно усложняет работу для регуляторов.