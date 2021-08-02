Прессекретар Головного управління поліції Польщі Маріуш Цярка заявив, що цивільна особа обрала для майнінгу біткойна будівлю поліції з метою крадіжки електрики.

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У польській поліції таємно майнили біткойн

Інцидент стався у Варшаві. Маріуш Цярка додав, що правопорушник не мав доступу до даних поліції, попри те, що для майнінгу біткойна використовували загальну мережу Інтернет Головного управління поліції. Речник відомства також зауважив, що злочин було виявлену дуже швидко, хоча він не вказав точні часові рамки.

Майнінг криптовалют – це процес під час якого комп'ютери створюють нові цифрові монети та перевіряють транзакції. Майнінг потребує величезної кількості енергії та становить серйозну шкоду навколишньому середовищу. Сьогодні у світі набирає обертів тренд на екологічне видобування криптовалют. За даними CoinDesk, зараз біткойн коштує трохи більше ніж 40 тисяч доларів за монету.

Підозрюваний у крадіжці електроенергії був звільнений. Прокуратура веде власне розслідування. Крім того, стало відомо, що роботу втратила ще одна людина, яка причетна до цього інциденту.

У польській поліції таємно майнили біткойн / Фото Unsplash

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