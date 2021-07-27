Представники компанії Amazon, яку заснувала найбагатша людина світу Джефф Безос, категорично заперечили усі чутки про інтеграцію криптовалюти у її сервіси.

Варте уваги Інвесторам на замітку: експерти прогнозують ріст фондових індексів

Amazon прокоментувала чутки про біткойн

Попри наш інтерес до космосу, спекуляції, що виникли навколо наших конкретних планів щодо криптовалют, не відповідають дійсності. Ми все ще зосереджені на вивченні того, як це може виглядати для покупців на Amazon,

– йдеться в заяві компанії.

Цікаво, що на початку цього тижня біткойн різко подорожчав – до 39 700 доларів. Багато, хто вважає, що публікація даних інсайдера нібито про плани компанії Джеффа Безоса щодо інтеграції біткойна – це одна з причин стрімкого подорожчання цифрової монети. Проте, після категоричної відмови Amazon вартість криптовалюти почала падати. Yahoo!Finance повідомляє, що спершу ціна впала до 37 598 доларів у Нью-Йорку. Після цього біткойн втратив 3,5% на торгах у Гонконзі, обвалившись до 36 620 доларів. За даними CoinDesk, зараз біткойн коштує 37,330 доларів за монету.

Актуальна вартість біткойна / Інфографіка CoinDesk

Представник Amazon додав, що компанія прагне з'ясувати, як їхні клієнти ставляться до такої опції. Минулого тижня гігант електронної комерції заявив, що вони шукають керівника цифрової валюти та блокчейну.

Трейдинг – сучасний спосіб заробляти онлайн. Дізнайтеся, скільки ви можете заробляти та з чого почати, замовивши безкоштовну консультацію в експертів Forex Club.