Банки чи криптогаманець: що обирають жителі Сальвадору після легалізації біткойна
Джерело:твітер президента Сальвадору
У 2021 році Сальвадор визнав біткойн офіційним платіжним засобом. Президент центральноамериканської країни Наїб Букеле сподівається, що криптовалюта допоможе боротися з інфляцією та розповів про перші результати амбітного проєкту.
"Закон про біткойн" у Сальвадорі набув чинності 7 вересня. Відповідно до нього найпопулярніша криптовалюта світу стала офіційним платіжним засобом нарівні з американським доларом.
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Населення Сальвадору обирає криптогаманець
Після легалізації біткойна 2,1 мільйона жителів Сальвадору почали користуватися криптогаманцем Chivo. Згідно з даними Worldometer, станом на 2021 рік у Сальвадорі проживає понад 6,5 мільйона осіб. Відтак третина населення центральноамериканської країни надає перевагу віртуальному гаманцю.
Готівка у СальвадоріУ цій країні майже 70% людей не мають банківських рахунків чи кредитних карток. Грошові перекази або кошти, які заробітчани відправляють додому, становлять понад 20% ВВП Сальвадору. Наявні способи міжнародних переказів грошей стягують комісію в 10% і більше, а сам переказ може тривати дні. Іноді люди вирішують самостійно привозити чи вивозити гроші, оскільки так дешевше.
Населення Сальвадору обирає криптогаманець / Фото Getty Images
Президент Сальвадору Наїб Букеле написав у твітер, що Chivo менше ніж за три тижні випередив будь-який банк в країні за кількістю клієнтів. Він також припустив, що криптогаманець має потенціал обійти загалом усі сальвадорські банки.
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Історія легалізації біткойна у Сальвадорі:
- У червні лідер Сальвадору Наїб Букеле оголосив на конференції "Bitcoin 2021" у Маямі про співпрацю з компанією цифрових гаманців Strike. За допомогою технології криптовалюти у країні планують створити сучасну фінансову інфраструктуру.
- Сальвадор також вивчає можливість майнінгу біткойна з використанням енергії вулканів. Наїб Букеле розповів про плани розширити інфраструктуру та стимулювати її розвиток навколо джерел геотермальної енергії.
- Ухвалення "Закону про біткойн" мало неочікуваний ефект для крипторинку. На фоні цього цифрова монета впала в ціні на 20% до 43 тисяч доларів. Річ у тому, що експеримент президента Букеле почався не так, як передбачали.
- Експерти детальніше розповіли про вплив легалізації біткойна у Сальвадорі на ринок криптовалют.