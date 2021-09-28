"Закон про біткойн" у Сальвадорі набув чинності 7 вересня. Відповідно до нього найпопулярніша криптовалюта світу стала офіційним платіжним засобом нарівні з американським доларом.

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Населення Сальвадору обирає криптогаманець

Після легалізації біткойна 2,1 мільйона жителів Сальвадору почали користуватися криптогаманцем Chivo. Згідно з даними Worldometer, станом на 2021 рік у Сальвадорі проживає понад 6,5 мільйона осіб. Відтак третина населення центральноамериканської країни надає перевагу віртуальному гаманцю.

Готівка у Сальвадорі У цій країні майже 70% людей не мають банківських рахунків чи кредитних карток. Грошові перекази або кошти, які заробітчани відправляють додому, становлять понад 20% ВВП Сальвадору. Наявні способи міжнародних переказів грошей стягують комісію в 10% і більше, а сам переказ може тривати дні. Іноді люди вирішують самостійно привозити чи вивозити гроші, оскільки так дешевше.

Населення Сальвадору обирає криптогаманець / Фото Getty Images

Президент Сальвадору Наїб Букеле написав у твітер, що Chivo менше ніж за три тижні випередив будь-який банк в країні за кількістю клієнтів. Він також припустив, що криптогаманець має потенціал обійти загалом усі сальвадорські банки.

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