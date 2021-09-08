Чому обвалися біткоїн
Перш ніж біткоїн обвалився, він виріс до своїх кількамісячних максимумів на фоні двох позитивних новин, пояснює Андрій Шевчишин, керівник аналітичного департаменту групи Forex Club:
- Сальвадор прийняв біткоїн як офіційний платіжний засіб та напередодні запуску придбав біткоїни на суму 20 мільйонів доларів.
- Китай пом'якшив своє регулювання, назвавши попередні обмеження щодо криптовалют надто жорсткими.
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Це все дозволило біткоїну показати хороший ріст. Але на фоні будь-якого росту є частка клієнтів, які хочуть зафіксувати свій прибуток. Після виходу новин на цьому оптимізмі з'явилися великі транзакції, в результаті яких деякі учасники ринку продали великі об'єми біткоїна,
– пояснює Андрій Шевчишин.
Через значні обсяги продажів біткоїн почав падати і запустив цілу лавину – коли й звичайні інвестори почали скидати біткоїн, щоб зафіксувати свій прибуток.
Будь-який тренд на зростання активу в певний момент закінчується. Тому ті, хто в спекулятивних цілях купували біткоїн, чим більша ціна, тим більше схильні зафіксувати свій прибуток, щоби отримати його вже фактично,
– пояснює Василь Матій, керуючий активами 1st Family Office.
Що робити інвесторам
Експерт радить інвесторам не панікувати, адже такі коливання – це звична справа для волатильного біткоїна.
"Людина, яка інвестувала в біткоїн, повинна бути готова до такого роду коливань. І біткоїн їх показував постійно: 10-20% руху за добу – це нічого нового. Хтось активно розпродався. А хтось, використовуючи це падіння, активно купив," – пояснює Андрій Шевчишин.
Навіть інвестори, які купили біткоїн на самому максимумі – 52 тисячі доларів, – могли використати ситуацію на свою користь. Якщо інвестор вклав 1000 доларів, коли біткоїн коштував 52 тисячі доларів, то він вже би міг бути майже в нулі, якби таку ж суму вклав, коли біткоїн обвалився до 42 тисяч доларів.
Водночас у Василя Матія інша порада – займатися довгостроковими інвестиціями.
Я б радив інвесторам завжди мати довгострокові плани та в першу чергу інвестувати в активи на довгий період. Тоді такі локальні коливання взагалі не будуть переймати інвесторі, а дохід буде завдяки довгостроковому зростанню активу,
– переконує експерт.
Вартість біткоїна
Ціна біткоїна впала 7 вересня з 52 тисяч до 43 тисяч доларів, тобто на 20%. У середу, 8 вересня, біткоїн коштує понад 46 тисяч доларів, за даними Coindesk.
Вартість біткоїна протягом останнього тижня / Графік Coindesk
Прийняття біткоїну у Сальвадорі
- Прийняття біткоїну як офіційного платіжного засобу у Сальвадорі зустріли тисячним протестом.
- Деякі платформи, зокрема Apple і Huawei не підтримали місцевий цифровий гаманець Chivo.
- Противники ініціативи бояться, що це поширить фінансову нестабільність та незаконні операції в країні.
Детальніше біткоїн обвалився на 20% через Сальвадор: що трапилося
- Водночас президент Сальвадору очікує, що біткоїн стане захистом від інфляції. А ще допоможе країні зекономити 400 мільйонів доларів на комісіях на перекази коштів з-за кордону, адже 20% ВВП Сальвадору складають перекази від заробітчан.