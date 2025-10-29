Що відомо про цифровий євро?

Запуск цифрового євро планується через 4 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Як повідомляють джерела, випуск цифрової валюти у 2029 році відбудеться лише за умови наявності правової бази.

Керівники Центробанків ініціювали початок дворічного підготовчого етапу ще у 2023 році. Підготовка відбувалася, зокрема, зі сподіваннями, що ЄС за цей час ухвалить правила, які необхідні, щоб впровадити:

цифровий аналог банкнот;

а також – монет.

Проте національні уряди та Європарламент не змогли дійти згоди в цьому питанні.

Найбільшою перешкодою є Європейська народна партія, де деякі законодавці віддали перевагу пошуку альтернативи цифровому рішенню ЄЦБ у приватному секторі. Однак тиск щодо виходу з глухого кута зростає, оскільки політики нарікають на надмірну залежність від американських компаній,

Йдеться про те, що європейці активно використовують для роздрібних платежів сервіси:

Visa;

Mastercard;

PayPal.

Зауважте! Президент ЄЦБ Крістін Лагард каже, що в часи геополітичної напруженості важливо швидко розв'язувати це питання.

Що відомо про розвиток цифрової валюти в Європі?