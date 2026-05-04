Почему на банкнотах печатают символ "звездочка"?

Так называемой "звездочкой" обозначают купюру, которая была заменена во время печати, сообщает U.S.Currency.

Как выглядит символ "звезда" возле серийного номера на долларе / Фото U.S.Currency

Особой ценности такие банкноты не имеют. Обмениваются они по стандартному курсу.

Впрочем, выручить больше за продажу таких купюр все же реально. Ведь есть коллекционеры, которые готовы за эти банкноты заплатить значительные суммы.

Почему заменяют банкноту во время печати?

Иногда во время печати может возникнуть брак. Например, появляются печатные ошибки или рвется бумага. В таком случае поврежденную купюру изымают и утилизируют, сообщает ФРС.

Ранее непригодные банкноты сжигали, чтобы предотвратить их повторное попадание в оборот,

– говорится в сообщении.

Интересно! После того как бракованные банкноты собирают, их измельчают и перерабатывают. В некоторых случаях такие купюры превращают в – компост.

Когда возникает такая ситуация и появляется купюра со звездочкой. Ведь вместо бракованной банкноты печатается экземпляр с аналогичным номером. Однако к нему добавляется звездочка. Таким образом создается совершенно новая купюра.

Нужно понимать, что данные об утилизированной банкноте хранятся в реестре. Когда там добавлена звезда, это, фактически, новый серийный номер. Так что, дублирований не возникает.

Почему используют символ "звезда", а не перепечатывают такую же купюру?