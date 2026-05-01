Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 1 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,70 гривны (-7 копеек), а продажа по 44,20 гривны (-3 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,85 гривны (-1 копейка), а продажа – по 43,90 гривны (+3 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,34 гривны (-11 копеек), а продают – по 43,96 гривны (+3 копейки).

Что будет с курсом в мае?

Для 24 Канала Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка", рассказал, что рост цен на нефть будет усиливать инфляцию во всем мире.

В общем именно от колебаний цены на нефть зависит пара евро-доллар. Если проще – более высокие цены на нефть укрепляют позиции доллара. Если же цены на ресурс падают или остаются стабильными – доллар ослабляется, а евро наоборот становится сильнее.

По словам банкира, для валютного рынка в Украине также имеет значение российская война. В частности последствия атак на энергетическую и транспортную инфраструктуры. Это прямое влияние на бизнес и экономику в целом. По мнению Лесового, Украине еще далеко до завершения войны, поэтому фактор и в дальнейшем будет оставаться ключевым для формирования показателей на валютном рынке.

Эксперт прогнозирует, что курс доллара в мае будет колебаться от 43,50 до 44,50 гривны. А вот евро будет на уровне 49,50 – 52,50 гривны.