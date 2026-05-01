Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 1 мая торгуется по 43,96 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 12 копеек против 30 апреля. Официальный курс евро составляет 51,45 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 13 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 4 мая курс валют будет таким:

доллар – 43,91 гривны (-5 копеек);

евро – 51,59 гривны (+14 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 1 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,70 гривны , а продажа – по 44,20 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,85 гривны , а продажа – по 43,90 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,34 гривны, а продажа – по 43,96 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 1 мая был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,10 гривны , а продажа – по 51,80 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,45 гривны , а продажа – по 51,60 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,28 гривны, а продажа – по 51,82 гривны.

Что происходит с долларом в Украине?

В 2026 году курс доллара в Украине уже успел пережить несколько волн роста: в начале и в середине января, а также в начале марта. В эксклюзивном комментарии 24 Канала ситуацию прокомментировал аналитик Александр Паращий.

Эксперт отметил, что относительная стабильность гривны в 2025 году не была типичной, поэтому определенная девальвация – вполне ожидаема. А вот ключевыми факторами стали обострение ситуации на Ближнем Востоке и подорожание энергоносителей, что повлекло за собой ослабление даже евро.

В то же время неопределенность относительно финансовой помощи от ЕС усилила спекулятивный спрос на валюту в Украине, что и привело к дальнейшему росту курса доллара.