Как обменять поврежденную валюту?

В 2023 году регулятор отменил понятие "незначительно изношенная" банкнота, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции,

– отметил Нацбанк.

Сейчас к обмену должны быть приняты все банкноты подлинность которых была подтверждена (благодаря специальным счетчикам). Такие изменения внедрены регулятором позволяют исключить "человеческий фактор" при проверке валюты.

В то же время для значительно изношенных банкнот действует процедура инкассо. Она происходит по тарифам банковских и небанковских финучреждений.

Справка: Инкассо – специальная процедура, согласно которой, банки передают значительно изношенные банкноты в банки-корреспонденты за рубежом для обмена. Клиент получает сумму за вычетом комиссии.

Какие банкноты считаются значительно поврежденными? По данным НБУ, значительно поврежденными являются банкноты, которые разорваны или разрезаны на части, имеют явные типографские недостатки, прожженные и так далее.

Что нужно знать о долларах сейчас?

По состоянию на сейчас, финучреждения Украины должны принимать доллары всех лет (если эти банкноты не выведены из обращения и соответствуют установленным требованиям). В то же время проверка купюр выпущенных до 1996 года может быть затруднена.

Ранее в обращении находилось больше банкнот. В частности, там были номиналы: 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов. Впоследствии их вывели из обращения за ненадобностью.