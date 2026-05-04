Чому на банкнотах друкують символ "зірочка"?
Так званою "зірочкою" позначають купюру, що була замінена під час друку, повідомляє U.S.Currency.
Як виглядає символ "зірка" біля серійного номера на доларі / Фото U.S.Currency
Особливої цінності такі банкноти не мають. Обмінюються вони за стандартним курсом.
Втім виручити більше через продаж таких купюр усе ж реально. Адже є колекціонери, які готові за ці банкноти заплатити значні суми.
Чому замінюють банкноту під час друку?
Інколи під час друку може виникнути брак. Наприклад, друкарські помилки чи рветься папір. У такому випадку пошкоджену купюру вилучають та утилізовують, повідомляє ФРС.
Раніше непридатні банкноти спалювали, щоб запобігти їхньому повторному потраплянню в обіг,
– йдеться у повідомленні.
Цікаво! Після того як браковані банкноти збирають, їх подрібнюють та переробляють. У деяких випадках такі купюри перетворюють на – компост.
Коли виникає така ситуація і з'являється купюра зі зірочкою. Адже замість бракованої банкноти друкується екземпляр з аналогічним номером. Проте до нього додається зірочка. Таким чином створюється абсолютно нова купюра.
Потрібно розуміти, що дані про утилізовану банкноту зберігаються в реєстрі. Коли там додана зірка, це, фактично, новий серійний номер. Отже, дублювань не виникає.
Чому використовують символ "зірка", а не передруковують таку ж купюру?
Банкноти зазвичай друкуються великими партіями. До того ж вони мають визначений діапазон номерів.
Якщо на банкноті виявлено брак, таку ж купюру передрукувати не можна. Основні причини чому так: це непрактично та порушує загальну систему обліку. Адже інформація про утилізацію вказаного зразка вже внесена в реєстр.
Відповідно "зірочка" дозволяє простіше замінити пошкоджену банкноту. При цьому не виникає збоїв у системі нумерації.