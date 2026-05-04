Чому на банкнотах друкують символ "зірочка"?

Так званою "зірочкою" позначають купюру, що була замінена під час друку, повідомляє U.S.Currency.

Як виглядає символ "зірка" біля серійного номера на доларі / Фото U.S.Currency

Особливої цінності такі банкноти не мають. Обмінюються вони за стандартним курсом.

Втім виручити більше через продаж таких купюр усе ж реально. Адже є колекціонери, які готові за ці банкноти заплатити значні суми.

Чому замінюють банкноту під час друку?

Інколи під час друку може виникнути брак. Наприклад, друкарські помилки чи рветься папір. У такому випадку пошкоджену купюру вилучають та утилізовують, повідомляє ФРС.

Раніше непридатні банкноти спалювали, щоб запобігти їхньому повторному потраплянню в обіг,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво! Після того як браковані банкноти збирають, їх подрібнюють та переробляють. У деяких випадках такі купюри перетворюють на – компост.

Коли виникає така ситуація і з'являється купюра зі зірочкою. Адже замість бракованої банкноти друкується екземпляр з аналогічним номером. Проте до нього додається зірочка. Таким чином створюється абсолютно нова купюра.

Потрібно розуміти, що дані про утилізовану банкноту зберігаються в реєстрі. Коли там додана зірка, це, фактично, новий серійний номер. Отже, дублювань не виникає.

Чому використовують символ "зірка", а не передруковують таку ж купюру?