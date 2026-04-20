Сколько можно заработать, если сдать золото

Конечная стоимость золотого лома высчитывается с учетом многих факторов. В частности, цены этого металла на мировом рынке. Как изменились расценки на лом под влиянием сегодняшних тенденций, читайте далее.

Какие цены на лом сейчас?

Стоимость лома зависит от пробы. То есть содержания "чистого" металла в сплаве, сообщает НБУ.

Читайте также Цены на медь в Украине: сколько платят за 1 килограмм металла и от чего зависит стоимость

По состоянию на 20 апреля, расценки следующие:

для изделия, имеющего 333 пробу, цена за грамм – 2 210,85 гривны;

375 пробу – 2 489,70 гривны за грамм;

500 пробу – 3 319,60 гривны за грамм;

583 пробу – 3 870,65 гривны за грамм;

585 пробу – 3 883,93 гривны за грамм;

750 пробу – 4 979,40 гривны за грамм;

900 пробу – 5 975,28 гривны за грамм;

999 пробу – 6 632,56 гривны за грамм.

Как изменились цены на банковское золото?

Стоимость банковского золота зависит от его качества, сообщает НБУ. Сейчас цены следующие:

золото наивысшей категории сейчас имеет цену – 6 706,26 гривны за грамм;

золото, что требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 686,14 гривны за грамм;

а вот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит – 6 639,20 гривны за грамм.

Какая цена на золото на мировом рынке 20 апреля?