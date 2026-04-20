Какие цены на лом сейчас?

Стоимость лома зависит от пробы. То есть содержания "чистого" металла в сплаве, сообщает НБУ.

По состоянию на 20 апреля, расценки следующие:

для изделия, имеющего 333 пробу, цена за грамм – 2 210,85 гривны;

375 пробу – 2 489,70 гривны за грамм;

500 пробу – 3 319,60 гривны за грамм;

583 пробу – 3 870,65 гривны за грамм;

585 пробу – 3 883,93 гривны за грамм;

750 пробу – 4 979,40 гривны за грамм;

900 пробу – 5 975,28 гривны за грамм;

999 пробу – 6 632,56 гривны за грамм.

Как изменились цены на банковское золото?

Стоимость банковского золота зависит от его качества, сообщает НБУ. Сейчас цены следующие:

золото наивысшей категории сейчас имеет цену – 6 706,26 гривны за грамм;

золото, что требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 686,14 гривны за грамм;

а вот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит – 6 639,20 гривны за грамм.

Какая цена на золото на мировом рынке 20 апреля?