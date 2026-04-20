Какие цены на лом сейчас?

Стоимость лома зависит от пробы. То есть содержания "чистого" металла в сплаве, сообщает НБУ.

Читайте также Цены на медь в Украине: сколько платят за 1 килограмм металла и от чего зависит стоимость

По состоянию на 20 апреля, расценки следующие:

  • для изделия, имеющего 333 пробу, цена за грамм – 2 210,85 гривны;
  • 375 пробу – 2 489,70 гривны за грамм;
  • 500 пробу – 3 319,60 гривны за грамм;
  • 583 пробу – 3 870,65 гривны за грамм;
  • 585 пробу – 3 883,93 гривны за грамм;
  • 750 пробу – 4 979,40 гривны за грамм;
  • 900 пробу – 5 975,28 гривны за грамм;
  • 999 пробу – 6 632,56 гривны за грамм.

Как изменились цены на банковское золото?

Стоимость банковского золота зависит от его качества, сообщает НБУ. Сейчас цены следующие:

  • золото наивысшей категории сейчас имеет цену – 6 706,26 гривны за грамм;
  • золото, что требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 686,14 гривны за грамм;
  • а вот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит – 6 639,20 гривны за грамм.

Какая цена на золото на мировом рынке 20 апреля?

  • Сегодня цена золота упала. Она снизилась на фоне укрепления доллара. Также свою роль сыграло напряжение, которое царит между Ираном и США.

  • Всего с начала войны на Ближнем Востоке золото подешевело более чем на 8%. По состоянию на сегодня, его унция обойдется в – 4 792,89 доллара.