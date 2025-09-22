Какая стоимость банковского золота сейчас?

Банковское золото, то есть, чистейший металл, выросло в цене и по состоянию на 22 сентября, стоит – 4 788,56 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Также регулятор установил такие закупочные цены на этот драгоценный металл:

золото, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 4 774,19 гривны за грамм;

а вот золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 740,67 гривны за грамм.

Какую пробу имеет банковское золото? Банковское золото самое чистое и лишено разного рода примесей. То есть, его проба – 999,9.

Сколько стоит серебро в банке?

А вот серебро, наоборот, дешевеет:

банковское серебро сегодня имеет цену – 55,23 гривны за грамм;

стоимость серебра, что не соответствует требованиям по качеству, меньше, сегодня его цена за грамм – 52,47 гривны.

Сколько сегодня стоят слитки из этих металлов? Слиток 1 категории из серебра весом 10 граммов сейчас можно купить за 145,50 гривны за грамм, то есть – придется потратить 1 455 гривен, сообщает "Приватбанк". А вот золото, при аналогичных параметрах, стоит уже 5 860 гривен за грамм. Соответственно, слиток обойдется в – 58 600 гривен.

Что нужно знать о золоте сейчас?

Медицинское золото не является драгоценным металлом. Оно значительно дешевле. По факту, это обычный металл, покрытый позолотой. Медицинское золото имеет ряд преимуществ, в частности, гипоаллергенность.

На стоимость золота влияет его проба, а не цвет. То есть, доля "чистого" металла.

Обратите внимание! Именно проба указывает на долю чистого металла. Рассмотрим на примере золота. Если указана 585 проба, на золотом изделии – чистого металла там 58,5%.