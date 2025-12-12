Сколько можно получить за грамм золота в ломе?
Чтобы определить сколько чистого металла благодаря пробе, нужно указанное значение разделить на 10. То есть, если на золотом изделии написано 750, там – 75% золота, сообщает 24 Канал.
Читайте также Евро против доллара: какая валюта стабильнее и занимала высшие позиции на рынке в 2025 году
Как сообщает НБУ, по состоянию на 12 декабря, закупочные цены установлены следующие:
- изделия, имеющие 333 пробу, сегодня стоят – 1 871,65 гривны за грамм;
- а вот те, что имеют 375 пробу – 2 107,71 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 810,29 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 276,79 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 288,03 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 215,43 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 058,51 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 614,95 гривны за грамм.
Сколько можно получить, если сдать банковское золото?
Закупочные цены на банковское золото изменились. Как сообщает Нацбанк, сегодня этот металл, в зависимости от категории, имеет такую стоимость:
- 5 677,34 гривны за грамм – это цена за банковского золота наивысшей категории;
- 5 660,31 гривны за грамм – стоимость металла, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;
- 5 620,57 гривны за грамм – меньше всего стоит золото, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов.
Как изменилась цена золота в 2025 году?
Максимум стоимости золота был установлен еще в октябре этого года. Тогда цена за унцию составляла – 4 381,21 доллара.
Сегодня золото установило максимум за 7 недель, однако, он меньше чем рекорд 2025 года. По состоянию на 12 декабря, этот металл вырос до 4 327,31 доллара за унцию. Таким изменениям, в частности, способствовало снижение ставки ФРС.