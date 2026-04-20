Что происходит с ценами на золото сейчас?
Нужно понимать, что повторное закрытие Ормузского пролива привело к увеличению опасений относительно инфляции, сообщает Reuters.
Стоимость золота сегодня упала на 0,7%. Она достигла – 4 792,89 доллара за унцию.
А вот фьючерсы на золото в США с поставкой в июне снизились на 1,4%. Теперь они стоят – 4 812,20 доллара за унцию.
Важно! Сейчас рынок находится в ожидании последствий от возможного нарушения режима прекращения огня между Ираном и США.
Заметим, стоимость сырой нефти ощутимо выросла. Это и стало фундаментом для укрепления доллара.
Нефть подорожала на фоне последних событий в зоне Ормузского пролива. Речь идет, в частности, о том, что силы США захватили иранское грузовое судно, пытавшееся нарушить блокаду, установленную американцами, сообщает Bloomberg.
Цены на нефть подскочили, а фондовые рынки зашатались, поскольку рост напряженности на Ближнем Востоке свел к минимуму судоходство в Персидский залив и из него,
– указывает издание.
К тому же на рынок влияет заявление Ирана, что он не будет участвовать во втором раунде переговоров с США. Хотя американское правительство настроено их провести до окончания двухнедельного перемирия.
Обратите внимание! Стоимость золота упала почти на 8% с конца февраля. Такое удешевление золота произошло из-за роста опасений относительно подорожания энергоносителей. Ведь эти события могут не только разжечь инфляцию, а и дольше – "поддерживать" высокие мировые процентные ставки.
Хотя золото считается средством хеджирования инфляции, более высокие процентные ставки ограничивают спрос на этот недоходный актив,
– говорится в сообщении.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы в результате роста напряжения между США и Ираном?
Спотовая стоимость серебра упала на 1,6%. Этот металл достиг – 79,49 доллара за унцию.
Платина, свою очередь, упала на 1,3%. Ее цена – 2 076,92 доллара за унцию.
Палладий снизился на 1%. Стоимость этого металла составила – 1 543,74 доллара за унцию.