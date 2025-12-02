Какие цены на нефть сейчас?

На стоимость нефти влияет и производитель, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

Сегодня, в зависимости от марки, цена за баррель такая:

Нефть Brent имеет цену – 62,99 доллара за баррель.

имеет цену – 62,99 доллара за баррель. Американская нефть WTI торгуется по – 59,18 доллара за баррель.

торгуется по – 59,18 доллара за баррель. Российская Urals – 54,22 доллара за баррель.

Что повлияло на стоимость нефти 2 декабря?

Стоимость нефти остается стабильной. Аналитики "оценили" и учли существующие риски, отмечает Reuters.

Какие факторы влияют на цену нефти:

удары украинских беспилотников по энергетическим объектам России;

напряжение между США и Венесуэлой;

переговоры, относительно мирного соглашения в Украине;

также весомую роль сыграли неоднозначные ожидания, относительно запасов топлива в США.

Напомним! На выходных Украина "поразила" Каспийский трубопроводный консорциум. Это ощутимо ударило по рынку нефти. В понедельник стало известно, что консорциум частично возобновил работу.

Президент США Дональд Трамп обсудил со своими главными советниками кампанию давления на Венесуэлу, сообщил высокопоставленный чиновник США. В субботу Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее следует считать "полностью закрытым", не предоставив дополнительных подробностей,

– отмечает издание.

Свою роль в цене нефти сыграл и уровень добычи ОПЕК+. По решению организации, ситуация будет выглядеть так:

в декабре уровень добычи незначительно увеличится;

а в первом квартале 2026 года – добыча увеличиваться не будет.

Что еще важно знать о нефти сейчас?