Какая стоимость золотого лома 22 декабря 2025 года?
Цена на золотой лом зависит также и от пробы, сообщает 24 Канал.
Читайте также Такого еще не было: стоимость российской нефти устанавливает новые "рекорды"
Обратите внимание! С помощью пробы можно понять долю чистого металла в составе. Для этого необходимо указанное значение разделить на 10. Например, если на золотом изделии написано 750, там – 75% чистого золота, а остальное – примеси.
Закупочные цены на золотой лом, по данным НБУ, сегодня такие:
- для изделий, имеющих 333 пробу – 1 917,64 гривны за грамм;
- имеющих 375 пробу – 2 159,51 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 879,35 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 357,32 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 368,83 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 319,02 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 182,82 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 752,93 гривны за грамм.
Как изменились цены на банковское золото 22 декабря?
Закупочные цены на банковский металл тоже откорректировали. Как сообщает Нацбанк, сегодня они такие:
- 5 816,86 гривны за грамм – это цена банковского золота высшей категории;
- 5 799,41 гривны за грамм – стоимость золота, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;
- 5 758,69 гривны за грамм – цена золота, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов.
Какая цена золота на мировом рынке сегодня?
По состоянию на сейчас, известно, что за сегодняшнюю сессию золото подорожало на 1,7%. Этот металл теперь стоит – 4 413,01 доллара за унцию.
Ценовой максимум золота был установлен во время сегодняшней сессии. Максимальная стоимость этого металла составила – 4 420,01 доллара за унцию. Как говорят аналитики, в 2026 году цена золота будет расти дальше.