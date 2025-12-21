Чем отличается золото по цвету?

Белое, желтое и розовое золото имеют одинаковую базовую ценность при условии одинаковой пробы, ведь решающим является содержание чистого золота, впрочем все 3 оттенка существенно отличаются по цвету и составу сплава, передает 24 Канал со ссылкой на Gold Sell.

Белое золото имеет серебристо-белый оттенок благодаря примесям палладия, серебра или никеля и родиевому покрытию, которое со временем может потребовать обновления.

Желтое золото сохраняет классический теплый цвет чистого золота, поскольку в его сплаве сочетают медь и серебро в пропорциях, что не меняют естественный оттенок металла. Например, желтое золото высшей пробы имеет более глубокий желтый оттенок, а такое же золото низшей пробы – немного бледнее.

А розовое золото получает характерный розовый или красноватый тон из-за повышенного содержания меди, которая также делает сплав более прочным.

Обратите внимание! Независимо от цвета, 18-каратное золото содержит 75% чистого золота, а остальные металлы влияют преимущественно на твердость, износостойкость и возможные особенности ухода, но не на рыночную стоимость самого золота.

В какой пробе больше всего золота?

Согласно данным World Gold Council, общая масса сплава делится на 24 части. Поэтому 24 карата соответствуют пробе 999, а содержание чистого золота – 99,9%. То есть это самое большое содержание из всех проб, а значит, является самой дорогой.

Например, 18 каратов соответствует 750 пробе (75% чистого золота), 9 каратов – это 375 проба (37,5% чистого золота), 12 каратов – 500 проба (50%).

Таким образом, 18-каратное белое золото состоит примерно из 75% золота, смешанного с 25% белых металлов.

Распространенная формула 18-каратного желтого золота – это 75% золота, 12,5% меди, 12,5% серебра. Эти добавления укрепляют золото, ведь чистое 24-каратное золото очень мягкое.

А типичное 18-каратное розовое золото может состоять из 75% золота, 22% – 23% меди и небольшой доли серебра.

Интересно! На сегодня сырьевая стоимость золота 750 пробы (18 каратов) составляет около 4 424 гривны за грамм. Это примерно 115 – 120 долларов за грамм по рыночной цене, свидетельствуют данные Gold Rate 24.

Что известно о медицинском золоте?