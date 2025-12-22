Как изменилась цена на российскую нефть сейчас?
Нужно понимать, что именно американские санкции "нарушили" налаженный экспорт российской нефти в Индию и Китай, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Важно знать! Именно Urals считается российской эталонной маркой нефти.
Как изменилась цена нефти, в зависимости от места реализации:
- стоимость марки Urals, отгружаемой из порта Новороссийска еще 16 декабря упала до 34,52 доллара за баррель (это вдвое меньше, чем в начале года);
- некоторые партии Urals, которые Россия продает в Китай, реализовывались по цене до 30 долларов за баррель (дисконт на эти партии составлял почти 35 долларов), сообщает российское издание "The Moscow Times".
Российские нефтяные компании вынуждены снижать цены, чтобы продать партии, от которых отказывались индийские НПЗ. Российская нефть продается на 30%, а в отдельных случаях – на 50% дешевле сорта Brent. Как результат: российский бюджет ежемесячно теряет миллиарды долларов из-за санкций,
– отмечает разведка.
Для понимания, дисконт на нефть Urals составлял:
- в Новороссийске – 23 – 25 долларов за баррель;
- в балтийских портах – примерно 24 доллара.
Что важно знать о санкциях против российской нефти?
США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти". Эти ограничения привели к снижению экспорта российской нефти. Дело в том, что Индия, например, ощутимо сократила объемы закупок в декабре 2025. Также меньше покупает российской нефти Китай.
Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти еще с 2022 года. Ведь именно после начала полномасштабной войны в Украине, Россия искала альтернативу европейскому рынку.
Трамп вводил санкции против российской нефти, чтобы заставить Путина остановить войну в Украине. Однако российский лидер назвал эти ограничения незначительными.