Можно получить внушительную сумму: сколько реально выручить за золото в ломе сейчас

Закупочная цена золота в ломе формируется под влиянием многих факторов. В том числе ситуации на мировом рынке. Сейчас цена золота там стабильна, она находится недалеко от рекордного уровня.

Что происходит со стоимостью золотого лома сегодня?

То, сколько можно получить за лом, зависит от пробы, сообщает 24 Канал.

Важно! Именно проба показывает долю чистого металла в сплаве.

Чтобы определить долю чистого золота в изделии, необходимо:

указанную пробу разделить на 10%;

полученное значение и является процентом чистого металла.

То есть, например, если на изделии указано 750, там 75% чистого металла. А еще 25% – это примеси.

Закупочные цены на лом золота такие, сообщает Нацбанк:

если изделие имеет 333 пробу, цена составляет – 2 082,97 гривны за грамм;

в случае, когда на изделии указано 375 пробу – 2 345,69 гривны за грамм;

500 пробу – 3 127,59 гривны за грамм;

583 пробу – 3 646,77 гривны за грамм;

585 пробу – 3 659,28 гривны за грамм;

750 пробу – 4 691,39 гривны за грамм;

900 пробу – 5 629,66 гривны за грамм;

999 пробу – 6 248,92 гривны за грамм.

Какие цены на банковский металл 13 января 2026 года?

Цена банковского золота зависит от его качества. Стоимость такого металла, если он относится к наивысшей категории, сегодня – 6 318,36 гривны за грамм, сообщает НБУ.

Другие закупочные цены таковы:

банковское золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 299,40 гривны за грамм;

металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 6 255,18 гривны за грамм.

Какая цена на золото на мировом рынке сегодня?