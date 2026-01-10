Почему США будут продавать нефть России и Китаю?

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с руководителями нефтяных и газовых компаний, передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Смотрите также Сможет ли Трамп вытеснить венесуэльской нефтью Россию с рынка?

Дональд Трамп Президент США Мы открыты для бизнеса. Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей необходима.

Глава Белого дома добавил, что обе страны очень любят нефть. И хотя Москва, в частности, добывает сырье в больших объемах, это не помеха для ведения бизнеса с США.

Китай, Россия и остальные смогут прийти, и мы будем открыты для бизнеса практически немедленно,

– подчеркнул президент.

Заметьте! Трамп собрал представителей энергетических компаний США в Белом доме, чтобы убедить их инвестировать в добычу нефти в Венесуэле не менее 100 миллиардов долларов.

Как Трамп противоречит сам себе?

Во время встречи с предпринимателями Трамп также оправдал захват Мадуро и установление контроля над нефтедобычей Венесуэлы, пишет CNN. По словам президента, если бы США не действовали первыми, это сделали бы их соперники, такие как Китай и Россия.

Если бы мы этого не сделали, Китай бы там был, и Россия бы там была,

– подчеркнул глава Белого дома.

Однако, как пишет издание, американский президент этими заявлениями противоречит сам себе. Они резко контрастируют с его предыдущей критикой европейских стран, которых он обвинял в торговле с Россией и финансировании таким образом войны в Украине.

Важно! В прошлом году Трамп в прошлом году президент утверждал, что война могла бы закончиться, если бы страны НАТО перестали покупать нефть из России. Он даже призвал Евросоюз ввести пошлины против Индии и Китая за значительный импорт российского сырья.

Какова ситуация с венесуэльской нефтью?