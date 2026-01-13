Как изменилась цена на золото сегодня?
Стоимость золота остается стабильной. Цена этого металла несколько ниже уровня 4 600 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Сейчас спотовая стоимость золота – 4 593,81 доллара за унцию. Для сравнения, еще вчера был установлен рекорд – 4 629,94 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Почему дорожает золото сейчас:
- растет спрос на безопасные активы на фоне геополитической нестабильности;
- в частности, инвесторы направляют свои средства в безопасные активы после того, как администрация Трампа инициировала уголовное расследование в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла;
- также подорожанию этого металла способствует ситуация в Иране.
Еще больше подпитывая геополитические опасения, президент США Трамп заявил в понедельник, что любая страна, которая ведет бизнес с Ираном, столкнется с 25% тарифом на торговлю с США, поскольку Вашингтон взвешивает свой ответ на подавление крупнейших антиправительственных протестов за последние годы в стране-экспортере нефти,
– сообщает издание.
Интересно! Согласно нынешним прогнозам, в этом году стоимость золота может вырасти до 5 тысяч долларов за унцию. А серебро достичь – 100 долларов за унцию.
Что происходит с ценой на серебро?
Серебро сегодня подорожало. Оно выросло в цене на 0,6%. Теперь этот металл стоит – 85,42 доллара за унцию.
Текущий дефицит серебра и металлов платиновой группы на физическом рынке также может несколько ухудшиться в краткосрочной перспективе из-за потенциальной задержки в принятии решений по тарифам, что в конечном итоге создает большие бинарные риски для торговых потоков и цен,
– указывает издание.
Заметьте! В 2025 году серебро подорожало более чем на 140%.
Как изменились цены на другие металлы?
Спотовая стоимость платины упала на 0,7%. Теперь этот металл стоит – 2 327,43 доллара за унцию.
Палладий, свою очередь, снизился на 1,4%. Сейчас этот металл имеет цену – 1 817,21 доллара за унцию.