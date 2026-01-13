Как изменилась цена на золото сегодня?

Стоимость золота остается стабильной. Цена этого металла несколько ниже уровня 4 600 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Сейчас спотовая стоимость золота – 4 593,81 доллара за унцию. Для сравнения, еще вчера был установлен рекорд – 4 629,94 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Почему дорожает золото сейчас:

растет спрос на безопасные активы на фоне геополитической нестабильности;

в частности, инвесторы направляют свои средства в безопасные активы после того, как администрация Трампа инициировала уголовное расследование в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла;

также подорожанию этого металла способствует ситуация в Иране.

Еще больше подпитывая геополитические опасения, президент США Трамп заявил в понедельник, что любая страна, которая ведет бизнес с Ираном, столкнется с 25% тарифом на торговлю с США, поскольку Вашингтон взвешивает свой ответ на подавление крупнейших антиправительственных протестов за последние годы в стране-экспортере нефти,

– сообщает издание.

Интересно! Согласно нынешним прогнозам, в этом году стоимость золота может вырасти до 5 тысяч долларов за унцию. А серебро достичь – 100 долларов за унцию.

Что происходит с ценой на серебро?

Серебро сегодня подорожало. Оно выросло в цене на 0,6%. Теперь этот металл стоит – 85,42 доллара за унцию.

Текущий дефицит серебра и металлов платиновой группы на физическом рынке также может несколько ухудшиться в краткосрочной перспективе из-за потенциальной задержки в принятии решений по тарифам, что в конечном итоге создает большие бинарные риски для торговых потоков и цен,

– указывает издание.

Заметьте! В 2025 году серебро подорожало более чем на 140%.

Как изменились цены на другие металлы?