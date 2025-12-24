Что известно о найденных драгоценностях семьи Габсбургов?
Масштаб этой находки поражает. Ведь среди драгоценностей есть легендарный Флорентийский светло-желтый бриллиант, сообщает 24 Канал со ссылкой на Earth.com.
Как известно уже сейчас, этот чемодан принадлежал императрице Зити. Именно с этим "багажом" правительница убегала от войны и революций, сообщает Euractiv.
Заметим, что Зита стала последней императрицей Австро-Венгрии. Она была вынуждена покинуть трон, когда Габсбурги начали терять власть в Европе.
Как этот чемодан попал в Канаду:
- Зита эмигрировала в Канаду. Она отдала свой чемодан в банковский сейф для хранения.
- Своим родственникам Зита приказала не открывать чемодан следующие, как минимум, 100 лет после смерти императора Карла в 1922 году.
Важно! Открыть этот чемодан решил внук императрицы Карл фон Габсбург-Лотринген. Он настаивает, что эти драгоценности принадлежат семейному трасту.
Семья Габсбургов объявила о намерении передать найденные драгоценности на временную выставку в одном из канадских музеев. Этот жест является благодарностью Канаде за приют, который получила императорская семья во время Второй мировой войны. А когда экспозиция закончится, украшения вернут в хранилище.
Кроме бриллианта в чемодане найдено:
- броши;
- украшения для шляп;
- и банты с бриллиантами.
Интересно! В Австрии уже начались обсуждения относительно того, кто является настоящим владельцем Флорентийского бриллианта – потомки императорской семьи или государство.
Что известно о Флорентийском бриллианте?
Флорентийский бриллиант – это один из самых известных камней в Европе. Сначала он принадлежал семье Медичи. Затем, в результате заключения брака, он перешел к Габсбургам.
Когда государство Австро-Венгрия распалось, этот бриллиант исчез. Раньше думали, что его украли или даже тайно продали.
Как показывают современные измерения, вес этого бриллианта – 137 каратов. Считается, что он имеет огранку с небольшими треугольными гранями с обеих сторон камня.