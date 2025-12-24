Что известно о найденных драгоценностях семьи Габсбургов?

Масштаб этой находки поражает. Ведь среди драгоценностей есть легендарный Флорентийский светло-желтый бриллиант, сообщает 24 Канал со ссылкой на Earth.com.

Как известно уже сейчас, этот чемодан принадлежал императрице Зити. Именно с этим "багажом" правительница убегала от войны и революций, сообщает Euractiv.

Заметим, что Зита стала последней императрицей Австро-Венгрии. Она была вынуждена покинуть трон, когда Габсбурги начали терять власть в Европе.

Как этот чемодан попал в Канаду:

Зита эмигрировала в Канаду. Она отдала свой чемодан в банковский сейф для хранения.

Своим родственникам Зита приказала не открывать чемодан следующие, как минимум, 100 лет после смерти императора Карла в 1922 году.

Важно! Открыть этот чемодан решил внук императрицы Карл фон Габсбург-Лотринген. Он настаивает, что эти драгоценности принадлежат семейному трасту.

Семья Габсбургов объявила о намерении передать найденные драгоценности на временную выставку в одном из канадских музеев. Этот жест является благодарностью Канаде за приют, который получила императорская семья во время Второй мировой войны. А когда экспозиция закончится, украшения вернут в хранилище.

Кроме бриллианта в чемодане найдено:

броши;

украшения для шляп;

и банты с бриллиантами.

Интересно! В Австрии уже начались обсуждения относительно того, кто является настоящим владельцем Флорентийского бриллианта – потомки императорской семьи или государство.

Что известно о Флорентийском бриллианте?