Сколько стоит унция золота сегодня?
Спотовая стоимость золота выросла на 0,2%. Она достигла – 4 495,39 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Во время сегодняшней сессии золото установило новый рекорд. Ценовой максимум составляет – 4 525,19 доллара за унцию.
Почему растет цена на золото:
- инвесторы сосредотачиваются на драгоценных металлах, чтобы защититься от геополитических рисков;
- растут ожидания, что ставка ФРС снизится в 2026 году;
- Центробанки увеличивают объемы покупок золота;
- ощутимый приток средств в ETF.
Низкая ликвидность в конце года преувеличила недавние ценовые колебания, но более широкая тема, вероятно, сохранится, поскольку золото будет ориентироваться на 5 000 долларов в течение следующих 6 – 12 месяцев, а серебро потенциально будет двигаться до 80 долларов, поскольку рынки реагируют на ключевые психологические уровни,
– отметил Илья Спивак.
Важно знать! В этом году стоимость золота выросла более чем на 70%. Это самый большой рост с 1979 года.
Как изменилась цена на серебро 24 декабря 2025 года?
Серебро сегодня подорожало на 1,1%. Теперь этот металл стоит – 72,16 доллара за унцию.
В то же время исторический максимум во время сегодняшней сессии установился на уровне – 72,70 долларов за унцию. Для сравнения, предыдущий ценовой рекорд составлял – 69,89 доллара за унцию, сообщает Reuters.
В 2025 году стоимость серебра выросла на 150%. Этому способствовали следующие факторы:
- высокий инвестиционный спрос;
- а также значительные импульсивные покупки.
Как выросли цены на другие драгоценные металлы сейчас?
Платина выросла в цене на 2,5%. Теперь она стоит – 2 333,80 доллара за унцию. В то же время ценовой пик этого металла составлял – 2 377,50 доллара за унцию. Как показывает статистика, стоимость платины в 2025 выросла на 160%.
Подорожал и палладий. Он вырос в цене на 3%. Теперь одна унция стоит – 1 916,69 доллара, это самый высокий показатель за 3 года. Для понимания, в 2025 стоимость палладия увеличилась более чем на 100%.