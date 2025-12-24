Сколько стоит унция золота сегодня?

Спотовая стоимость золота выросла на 0,2%. Она достигла – 4 495,39 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Во время сегодняшней сессии золото установило новый рекорд. Ценовой максимум составляет – 4 525,19 доллара за унцию.

Почему растет цена на золото:

инвесторы сосредотачиваются на драгоценных металлах, чтобы защититься от геополитических рисков;

растут ожидания, что ставка ФРС снизится в 2026 году;

Центробанки увеличивают объемы покупок золота;

ощутимый приток средств в ETF.

Низкая ликвидность в конце года преувеличила недавние ценовые колебания, но более широкая тема, вероятно, сохранится, поскольку золото будет ориентироваться на 5 000 долларов в течение следующих 6 – 12 месяцев, а серебро потенциально будет двигаться до 80 долларов, поскольку рынки реагируют на ключевые психологические уровни,

– отметил Илья Спивак.

Важно знать! В этом году стоимость золота выросла более чем на 70%. Это самый большой рост с 1979 года.

Как изменилась цена на серебро 24 декабря 2025 года?

Серебро сегодня подорожало на 1,1%. Теперь этот металл стоит – 72,16 доллара за унцию.

В то же время исторический максимум во время сегодняшней сессии установился на уровне – 72,70 долларов за унцию. Для сравнения, предыдущий ценовой рекорд составлял – 69,89 доллара за унцию, сообщает Reuters.

В 2025 году стоимость серебра выросла на 150%. Этому способствовали следующие факторы:

высокий инвестиционный спрос;

а также значительные импульсивные покупки.

Как выросли цены на другие драгоценные металлы сейчас?