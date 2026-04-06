Где в Украине наибольшее количество золота?

В Украине есть 3 основные провинции, где находятся значительные залежи золота, сообщают Госгеонедра.

Читайте также Стоимость металлов упала из-за новых угроз Трампа

Общий потенциал этих провинций – 3 000 тонн. Наибольшее количество золота потенциально находится на территории Украинского щита, там ориентировочно – 2 400 тонн. В других провинциях ситуация следующая:

Донбасская золоторудная провинция имеет потенциал – 400 тонн золота;

Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн золота.

Важно! Это именно потенциальные объемы запасов.

Что известно о золотых провинциях Украины?

Золотые провинции Украины продолжают изучать. Сейчас, как сообщают "Полезные ископаемые Украины", ситуация там такая:

Украинский щит

Считается, что на территории этой провинции находится примерно 75% от всех запасов. Сейчас там есть 6 основных месторождений:

Сергеевское месторождение;

Клинцовское месторождение;

Майское месторождение;

Юрьевское месторождение;

месторождения "Золотая Балка";

месторождение "Широкая Балка".

Важно! Речь идет именно об изученных месторождениях. Потенциально на этой территории есть и другие.

Карпатская золотоносная провинция

В этой провинции потенциально находятся такие известные месторождения, как:

Мужиевское;

Береговское;

Сауляк.

Обратите внимание! На этой территории находится примерно 15% от всех украинских запасов.

Донбасская золоторудная провинция

На этой территории, как считается, находится 10% от всех запасов. Однако нужно помнить, что потенциал этой провинции значительно больше.

Интересно! На территории указанных провинций в целом – 6 золоторудных районов.

Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,

– говорится в сообщении.

Сколько стоит золото сегодня?