Где в Украине наибольшее количество золота?
В Украине есть 3 основные провинции, где находятся значительные залежи золота, сообщают Госгеонедра.
Читайте также Стоимость металлов упала из-за новых угроз Трампа
Общий потенциал этих провинций – 3 000 тонн. Наибольшее количество золота потенциально находится на территории Украинского щита, там ориентировочно – 2 400 тонн. В других провинциях ситуация следующая:
- Донбасская золоторудная провинция имеет потенциал – 400 тонн золота;
- Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн золота.
Важно! Это именно потенциальные объемы запасов.
Что известно о золотых провинциях Украины?
Золотые провинции Украины продолжают изучать. Сейчас, как сообщают "Полезные ископаемые Украины", ситуация там такая:
- Украинский щит
Считается, что на территории этой провинции находится примерно 75% от всех запасов. Сейчас там есть 6 основных месторождений:
- Сергеевское месторождение;
- Клинцовское месторождение;
- Майское месторождение;
- Юрьевское месторождение;
- месторождения "Золотая Балка";
- месторождение "Широкая Балка".
Важно! Речь идет именно об изученных месторождениях. Потенциально на этой территории есть и другие.
- Карпатская золотоносная провинция
В этой провинции потенциально находятся такие известные месторождения, как:
- Мужиевское;
- Береговское;
- Сауляк.
Обратите внимание! На этой территории находится примерно 15% от всех украинских запасов.
- Донбасская золоторудная провинция
На этой территории, как считается, находится 10% от всех запасов. Однако нужно помнить, что потенциал этой провинции значительно больше.
Интересно! На территории указанных провинций в целом – 6 золоторудных районов.
Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,
– говорится в сообщении.
Сколько стоит золото сегодня?
Сегодня отчет, по драгоценным металлам отсутствует. Дело в том, что большинство рынков закрыты на праздник Страстной пятницы. Следующее обновление должно состояться 6 апреля, сообщает Reuters.
Как показывают данные TradingView, 2 апреля в последний раз золото фиксировалось на отметке – 4 676,75 доллара за унцию. В течение последнего времени этот металл не демонстрировал резких скачков. В частности, 31 марта цена золота была на уровне – 4 652,31 доллара за унцию.