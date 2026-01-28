В прошлом году Россия увеличила физические поставки золота в Китай. В частности, объемы экспорта выросли в 9 раз. В целом они достигли – 25,3 тонны.

Сколько золота получает Китай из России?

В прошлом году физические поставки золота из России в Китай стали больше на 800%, чем в 2024, сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Соответственно, выросли и денежные поступления. Они увеличились в 14,6 раза – до 3,29 миллиарда долларов.

Важно! Эти показатели стали крупнейшими за всю историю торговых отношений в области золота между Россией и Китаем.

Наибольший скачок был зафиксирован в декабре 2025 года. Тогда этот экспорт достиг – 10 тонн. В то же время общая сумма составила – 1,35 миллиарда долларов.

Для сравнения, за 11 месяцев 2025 года, Китай приобрел российского золота на почти – 1,9 миллиарда долларов в целом, сообщает Deutsche Welle. При этом, с января по сентябрь Китай купил у России золота всего на 9 миллионов долларов. То есть, основные поставки происходили в октябре, ноябре и декабре.

Откуда Китай получает больше всего золота?

Россия занимает 7 место среди поставщиков золота в Китай. Сейчас лидером поставок остается именно Швейцария – 25,73 миллиарда долларов.

Также весомые объемы этого металла Китай получает из:

Канады – 11,06 миллиарда долларов;

ЮАР – 9,42 миллиарда долларов;

Австралии – 8,77 миллиарда долларов.

Интересно! В 2024 году Россия занимала 11 место среди экспортеров золота в Китай.

Что еще важно знать о поставках золота в Китай?