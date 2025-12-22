Сколько российского золота купил Пекин в ноябре?

В течение октября Китай купил в целом несколько меньше золота, на сумму – 930 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Сколько золота купил Китай у России в 2025 году:

за 11 месяцев 2025 года, Китай приобрел российского золота на почти – 1,9 миллиарда долларов;

в то же время, с января по сентябрь Китай приобрел золота у России всего на 9 миллионов долларов;

дело в том, что больше всего золота продавалось именно в октябре и ноябре.

Заметим, что в прошлом году объемы закупок российского золота со стороны Китая были значительно меньше. Всего за 2024 год было продано этого металла на 223 миллиона долларов.

Обратите внимание! Реальные объемы закупок золота Китаем у России могут быть больше как минимум в 10 раз.

Еще по состоянию на лето 2025, общие объемы закупок драгоценных металлов Китаем из России оценивались в миллиард долларов. Какова точная доля золота из этого количества – неизвестно, сообщает Bloomberg.

Что известно о закупке российского золота Китаем?

За год экспорт драгоценных металлов из России в Китай, фактически, удвоился. Это можно увидеть, в частности, по объемам закупок золота. В то же время Пекин покупает и другие российские драгоценные металлы, например, серебро.

Китай официально сообщил, что с января по сентябрь 2025 года было приобретено лишь 23,95 тонны золота. В то же время аналитики считают, что реальная цифра – 250 тонн. К тому же большая часть этого золота – из России.

Важно знать! Россия и Китай углубляют сотрудничество во многих отраслях. В частности, в сфере нефти. Также между странами тесное взаимодействие в сфере торговли.