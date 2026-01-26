Почему растет цена на золото?

Сейчас подорожание золота происходит, в частности, на фоне того, что инвесторы перенаправляют средства в безопасные активы. Этому способствует геополитическая неопределенность, сообщает Reuters.

Во время сегодняшней сессии, спотовая цена на золото выросла на 2,2%. Она увеличилась до – 5 089,78 доллара за унцию

В то же время сегодня был установлен исторический рекорд золота. Этот металл достиг – 5 110,50 доллара за унцию.

Интересно! За 2025 год стоимость золота выросла более чем на 60%. Это самый большой годовой рост с 1979 года. В 2026 стоимость этого металла уже выросла на 18%.

Почему дорожает золото сейчас:

растет спрос на безопасные активы;

происходит смягчение монетарной политики США;

усиливается геополитическая нестабильность, в частности, из-за политики Трампа (речь идет о тарифных угрозах американского президента);

ослабление доллара (оно особенно заметно на фоне роста иены).

Аналитики ожидают, что цены на золото продолжат расти до 6000 долларов в этом году из-за роста глобальной напряженности, а также высокий спрос со стороны центральных банков и розничных торговцев,

– указывает издание.

Как меняется цена серебра?

Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 4,8%. Стоимость этого металла увеличилась до 107,903 доллара за унцию. Рекордная цена серебра была зафиксирована на уровне – 109,44 доллара за унцию.

Интересно, что впервые стоимость этого металла превысила 100 долларов в пятницу. Это был стремительный рост, который возник на фоне роста закупок, сообщает Reuters.

Важно! В прошлом году серебро выросло в цене на 147%.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?