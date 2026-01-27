Какие выплаты предусмотрены для человека со II группой инвалидности?

Для II группы она составляет 90% от такой пенсии, о чем сообщают в Пенсионном фонде.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности:

если заявление подано не позднее трех месяцев – со дня установления инвалидности;

если подано позже – со дня обращения за ней.

Размер выплаты также зависит от причины установления инвалидности. Например, если речь идет об инвалидности вследствие войны, то пенсия назначается в размерах (именно для II группы) в размере 80 % суммы денежного обеспечения.

Обратите внимание! В то же время другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах (речь идет о II группе) в размере 60 % суммы денежного обеспечения.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью II группы вследствие войны не может быть ниже 13 822 гривень.

А для людей с инвалидностью II группы, пострадавших из-за катастрофы на ЧАЭС, пенсия не может быть меньше 7 884,57 гривен. Более того, ликвидаторам аварии с инвалидностью II группы пенсию устанавливают в размере не менее 80% средней зарплаты по стране, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год.

Важно! Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности

Какие льготы имеет человек с инвалидностью II группы?

Человек с инвалидностью II группы, которая приобретена именно в результате войны, и которые получают социальную помощь вместо пенсии, имеют право на доплату. Об этом сообщают в Министерстве по делам ветеранов.

Она составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это 1 038 гривен.

Если же человек имеет II группу инвалидности с детства, и не получает пенсию, то он имеет право претендовать на помощь – 80% прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Заметьте! Сейчас это 2 076 гривен в месяц.

Что еще следует знать лицам с инвалидностью?