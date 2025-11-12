Почему растет цена на золото?
Прекращение шатдауна в США, в частности, будет способствовать восстановлению потока экономических данных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Такое произошло впервые с начала войны: Зеленский сделал заявление относительно российской нефти
Стоимость золота сегодня выросла на 0,3%. Цена за унцию составила – 4 137,95 доллара.
Для сравнения, по данным Reuters, 20 октября был установлен ценовой рекорд. Тогда унция стоила – 4 381,21 доллара.
Золото удерживает недавние выросшие цены, поскольку Палата представителей сегодня голосует за прекращение работы правительства. Недавняя ценовая динамика свидетельствует о том, что любые трудности с одобрением Палатой представителей, такие как задержка, приведут к быстрому падению как акций, так и драгоценных металлов,
– отметил трейдер металлам Тай Вонг.
Напомним! В США установлен самый длительный шатдаун – 42 дня.
Также влияние на стоимость золота имеет ожидание снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Верят, что это решение будет принято – 63%.
Какова цена других драгоценных металлов?
Спотовое серебро подорожало. Его цена выросла на 1,8% и достигла – 52,16 доллара за унцию.
Платина выросла в цене на 0,3%. Теперь этот металл стоит – 1 589,18 доллара за унцию.
Палладий подорожал всего на 0,1%. Теперь его цена за унцию – 1 445,70 доллара.