Почему растет цена на золото?

Прекращение шатдауна в США, в частности, будет способствовать восстановлению потока экономических данных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Стоимость золота сегодня выросла на 0,3%. Цена за унцию составила – 4 137,95 доллара.

Для сравнения, по данным Reuters, 20 октября был установлен ценовой рекорд. Тогда унция стоила – 4 381,21 доллара.

Золото удерживает недавние выросшие цены, поскольку Палата представителей сегодня голосует за прекращение работы правительства. Недавняя ценовая динамика свидетельствует о том, что любые трудности с одобрением Палатой представителей, такие как задержка, приведут к быстрому падению как акций, так и драгоценных металлов,

– отметил трейдер металлам Тай Вонг.

Напомним! В США установлен самый длительный шатдаун – 42 дня.

Также влияние на стоимость золота имеет ожидание снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Верят, что это решение будет принято – 63%.

Какова цена других драгоценных металлов?