Какая сейчас цена унции золота?

В течение сессии золото достигло рекордного максимума – 3 689,27 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Выше еще не было: какая цена на банковское золото и серебро в Украине сейчас

Обратите внимание! По состоянию на 7 утра, золото достигло – 3 683,28 доллара за унцию.

В кривой ставок заложено много "голубиной" снисходительности, и если ФРС не поддержит это в своих рекомендациях и прогнозах, это может привести к тому, что цены на золото попадут в "воздушный карман",

– сказал аналитик Capital.com Кайл Родда.

Вместе с этим аналитик отмечает, что, если ФРС поддержит рыночное ценообразование, это может стимулировать золото к еще большему подорожанию. Вероятно, тогда этот металл достигнет – 3 700 долларов.

Важно! Еще в понедельник Трамп призвал главу ФРС Джерома Пауэлла внедрить большее снижение базовых процентных ставок. Заметим, что сейчас трейдеры ожидают гарантированное падение этого показателя на 25 базисных пунктов. Также есть вероятность его снижения и на 50 базисных пунктов.

Как изменилась цена золота в сентябре?